Trupe Maratimba: o Teatro é para todos!

Por Redação Folha da Cidade em 22 de março de 2017 / Cult, Destaque

Por Gabriely Sant’Ana

Que o teatro é uma das formas de arte mais antigas da humanidade, isso não é novidade para ninguém. Mas quando foi a última vez que você prestigiou uma peça? Ou melhor, você já foi ao teatro alguma vez? Se a resposta for negativa, saiba que você não está sozinho: Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Innovare em 2015 em mais de 240 cidades brasileiras, 61% dos entrevistados afirmaram nunca terem assistido a uma peça teatral.

É para quebrar esse estigma – ampliado pelo fato de Guarapari não contar com espaço próprio para a atividade – que a Trupe Maratimba tem levado seus espetáculos desde 2014 para onde o público está.

Com produções que esbanjam criatividade, energia, bom-humor e, claro, um toque regional, o grupo vem ganhando cada vez

mais espaço na cena cultural do município. Um sonho que a diretora Priscilla Arranz, cultivava desde quando chegou a Guarapari, no início dos anos 2000.

“Quando perguntavam com o que eu trabalhava e eu respondia ‘sou atriz de teatro’, algumas pessoas riam, sem acreditar. Foi preciso muita luta, ouvir muitas negativas, muita correria até chegar à conclusão de que quem eu deveria procurar e propor parceria era com a juventude. Nós iríamos abrir nossas fronteiras e até hoje costumo falar para eles que, se um dia, Guarapari tiver um teatro, a culpa será deles”, brinca.

A primeira peça com a grife Maratimba foi “O Retrato da Princesa”, encenada na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, a “pracinha da Itapemirim”, em Muquiçaba. Desde então, vários espetáculos foram montados, como “O Quintal Mágico”, esquetes no Sarau Ruínas, o Auto de Natal, realizado na Praça da Paz no final de 2016, em parceria com a Associação de Moradores da Praia do Morro, e peça “Sonho de Uma Noite de Verão Maratimba”, com a devida licença poética ao texto de Shakespeare.

A Trupe é formada atualmente por 17 integrantes, que se reúnem semanalmente na casa de Priscilla para ensaios e decisões sobre novos projetos. Muitos deles já tinham o sonho de seguir a carreira artística, mas não sabiam por onde começar. É o caso de Jalessander Barbosa dos Santos. “Em outubro uma amiga minha veio para a trupe e me convidou porque sabia da minha vontade de trabalhar como ator. Estou me sentindo muito realizado, gosto muito de participar das peças e melhorou inclusive a forma de eu me expressar com outras pessoas e ir atrás dos meus objetivos”.