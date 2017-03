Túnel Encantado em Alfredo Chaves é uma ótima opção de passeio no outono

O outono é uma estação mais amena e fria. As folhagens ficam mais verdes e as paisagens de tirar o fôlego. Uma das que estão nos hall dos lugares para se conhecer é o Túnel Encantado, mais conhecido com Túnel de Matilde. O local foi construído no inicio do século XX pelos espanhóis para desviar o fluxo da água do córrego formado pelo Rio Novo de Matilde que passava por cima da linha férrea.

Hoje o local virou ponto turístico que recebe muitos visitantes aventureiros que vão a Matilde em busca de emoção e que tomam a descida do túnel como um desafio. E não há motivos para deixar de se aventurar no lugar. A descida pode levar cerca de 20 minutos, mas para que a experiência aconteça somente com muita adrenalina, separamos algumas dicas

Cuidado com os degraus.

O túnel de Matilde tem, ao todo, 65 degraus. E estes degraus são altos para uma pessoa de estatura mediana e perigosa para crianças e idosos.

Além disso, há um fluxo constante de água e a irregularidade do piso pode causar tropeços. Ou seja, é necessário ter atenção ao se fazer a travessia, pois o túnel também tem pouca luz.

Leve uma lanterna.

Mais perigoso que a altura dos degraus é a escuridão, durante a maior parte da travessia. Não é recomendado entrar no túnel sem lanterna ou outro aparelho que ilumine a descida.

Use tênis.

Sandálias são escorregadias e não dão firmeza ou segurança. É aconselhável usar tênis, sapatos fechados pois são mais seguros. Nunca desça descalço.

Não esteja alcoolizado.

Esporte radical não combina com álcool e realizar essa mistura pode ser perigoso. Bebida alcoólica prejudica a coordenação motora do individuo e retira toda a sua atenção, duas sensações muito necessárias para a realização do trajeto.

Agora que você ficou esperto e irá seguir todas as dicas, agende uma data e venha realizar mais esta aventura, dentre tantas outras que Alfredo Chaves disponibiliza para você.