Turismo: conheça as principais propostas dos candidatos a Prefeito de Guarapari

Depois da Saúde e Educação, é hora de conhecer as principais propostas dos oito candidatos à Prefeitura de Guarapari na área do Turismo. Os textos foram publicados originalmente na Reportagem Especial da edição 146 do Folha da Cidade.

Compare as respostas e escolha o melhor candidato. Amanhã, você conhece as propostas para a área de Segurança Pública.

O primeiro passo é organizar a cidade e segmentar nosso turismo: Religioso/ Histórico (São José de Anchieta), de Saúde (Areia Monazítica), Mergulho, Rural e de Lazer (mais de 40 praias). O segundo passo é criar um calendário de eventos com a realização de um festival por mês. Criar pacotes turísticos e vendê-los para agências do mundo inteiro.

Fomento ao turismo de praias e desenvolvimento do projeto de turismo de montanhas, criação de novas rotas turísticas, revitalização das Praias de Meaípe, Setiba e Santa Mônica, Construção do Mercado de artesanato, Implantação de um Centro de Gastronomia, Construção de marinas, restauração do Radium Hotel, estudo para implantação de parque temático e teleférico na região de montanhas.

Transformar Guarapari numa cidade de excelência no turismo de negócios, lazer e religioso, através da economia criativa, criar uma agenda positiva para o setor e buscar meios para que tudo que for promovido na cidade sejam incluídos na rota nacional e internacional de turismo, elaborando e executando políticas públicas integradas com as entidades, Federações e Sindicatos.

Elaborar um plano de desenvolvimento do turismo, incluindo de forma integrada e estratégica todas as potencialidades do município e modalidades de serviços associados, visando a sua diversificação, qualificação e crescimento. Investir na sinalização turística, elaborar um calendário anual e fortalecer a Secretaria de Turismo.

Trabalharemos a implantação da escola de Turismo, Hotelaria e Gastronomia. Será instituído o plano municipal de Turismo. Corredores temáticos como: gastronômico, histórico, ecológico, cultural que promoverão a atividade em todas as temporadas. Promoção dos artistas locais que terão prioridade na contratação para a alta temporada.

Estruturação da Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo; Implantação do Projeto de Qualificação do turismo; Política de marketing e divulgação do Turismo. Efetivação do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo; Criação do Centro de Apoio ao Turista; Política de Incentivo ao Agro e Ecoturismo; Revitalização do Turismo Medicinal.

Vamos criar incentivos fiscais para atrair hotéis, pousadas e resorts, criar calendário regional de eventos com municípios vizinhos, priorizar Carnaval, Festa de São Pedro e Aniversário de Guarapari, estimular parcerias público privadas para atrair restaurante panorâmico no Morro da Pescaria e Teleférico em Buenos Aires, implantar o teatro Municipal e convidar o trade para participar da gestão.

É uma atividade fundamental para promover qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e gerar empregos. Em Guarapari, esse potencial não tem sido adequadamente fomentado, mesmo com nossas grandes potencialidades. Gestores que passaram pela prefeitura não tinham visão de turismo. Assumimos o compromisso de aumentar os recursos para o turismo, para promover empregos e melhorar a vida das pessoas.