Turismo lança Bolsa de Serviços nas comunidades

Com objetivo de levar serviços e informações a todas as comunidades de Anchieta, a Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Semturce) lança nesta terça-feira (04), o projeto Bolsa de Serviços. A primeira comunidade que receberá a visita do projeto é Nova Anchieta, na sede do município. A ação acontece a partir das 13h, no Centro de Convivência local.

Nesse dia, a equipe da Semturce e seus parceiros irão atender toda população local com emissão de documentos (CPF e Identidade), orientação do Sebrae, Sine, Procon, Bandes, Nossocrédito e da Escola de Turismo do Mepes (Eftur).

Para o titular da pasta, Edson Vando de Souza, a iniciativa tem como foco levar os serviços que a secretaria disponibiliza para as pessoas em suas comunidades. “Todos os meses vamos realizar um mutirão para os serviços chegarem diretamente nas comunidades de Anchieta”, disse. Durante a ação haverá recreação infantil com produção de massinhas, pinturas faciais e corporais, brincadeiras com cordas, pinturas com giz de cera e lápis de cor.

Sobre a ação

– Micro Empreendedor Individual (MEI) – Informação sobre formalização, alteração, baixa, carne, declaração anual, atividades permitidas, obrigações, benefícios, desenquadramento.

– Nossocrédito – Informação sobre Microcrédito produtivo orientado, parceria Prefeitura Municipal de Anchieta / BANDES / BANESTES.

– Procon – Informações e orientações sobre: denuncia, registro de reclamações, negociação de dividas.

– Sine – informações sobre: intermediação de mão de obra, seguro desemprego, Carteira de Trabalho.

– Correios – Emissão de CPF

– Polícia Civil – Emissão de Carteira de Identidade

– Sebrae – Consultoria

– Eftur – Informação sobre cursos ofertados na escola de turismo.

– Associação de Artesanato – Cursos

– Recreação Infantil