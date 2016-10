Turistas reclamam da cobrança de taxa para utilizar banheiro da Rodoviária em Guarapari

Por Glenda Machado em 17 de outubro de 2016 / Destaque, Turismo

Construção do banheiro público está no planejamento dos empresários, mas não fica pronto até o verão.

Pagar para utilizar banheiro público de rodoviária é uma questão que divide opiniões. Inclusive para quem já está acostumado a não pagar por esse serviço. Em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vigora uma lei complementar que proíbe a cobrança pelo uso do banheiro em rodoviárias. Mas esse não é o caso do Rodoshopping, em Guarapari. Além da taxa extra de embarque de R$4,70 para ônibus interestaduais, quem precisa dar um pulinho no banheiro têm que desembolsar mais dois reais.

Para o turista mineiro Ricardo Dulterio, o que acontece na rodoviária do município é um verdadeiro crime. “Aqui o passageiro para ter acesso a um toalete adequado paga ainda uma taxa extra para usá-lo. Fomos constrangidos, pois foi negado o uso do banheiro mesmo apresentando o bilhete com documento. Lá em Minas não funciona dessa forma. Os passageiros fizeram suas necessidades nos cantos das paredes e as famílias presenciando a pouca vergonha”, denunciou Ricardo.

O decreto nº 8.083 de 2003 determina que o terminal rodoviário de passageiros: local público ou privado, aberto ao público em geral, destinado ao embarque e desembarque de passageiros e ao controle da prestação dos serviços de transporte de passageiros, permitindo a articulação entre redes de transporte e provendo serviços de apoio aos usuários e à tripulação. Mas o que se vê nos terminais de diversos municípios é exatamente o contrário.

A estudante, Luisa Gomes, 18 anos, ressaltou que é plausível a cobrança, porém, deveria ser uma taxa simbólica. “É alto o preço de R$2 para usar os banheiros que entramos e saímos sem passar muito tempo no local”, ressaltou acrescentando que os banheiros estão em bons estados e limpos, mas que poderia ter um banheiro sem cobrança para quem não pode pagar. No Espírito Santo, a cobrança dessa tarifa não é proibida. No Terminal Rodoviário de Vitória, por exemplo, o passageiro precisa gastar R$1,10.

Segundo um dos proprietários do Rodoshopping, Lucas Nicchio a cobrança está dentro do contrato de concessão da rodoviária firmado com a Prefeitura de Guarapari. “Já está no nosso planejamento a construção de um banheiro público, mas para o verão vai ser difícil. Estamos focados na construção da cobertura na parte do embarque e desembarque de passageiros. O valor que cobramos para utilização dos sanitários é uma forma encontrada para pagar os custos de manutenção e limpeza”, explicou o empresário. Ainda de acordo com Nicchio, crianças, idosos e deficientes físicos não pagam para utilizar o banheiro.