Turma do Cupom chega a Alfredo Chaves

Por Gabriely Sant'Ana em 26 de outubro de 2016 / Notícias de Alfredo Chaves

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Alfredo Chaves realiza nesta quarta-feira (26), um encontro com os comerciantes e empreendedores locais sobre o projeto Turma do Cupom, focado em vendas online. O evento começa às 19 horas, no auditório da Secretaria de Educação.

De acordo com a secretária Rotiléia da Penha Gaigher, a intenção é que os comerciantes do município adotem o modelo do e-commerce, por meio de um aplicativo que divulga promoções e oferece cupons de descontos aos consumidores. “Temos que estar antenados às novas tecnologias e atrair novos consumidores”, disse.

A iniciativa já é utilizada em vários municípios brasileiros, com a orientação do Sebrae e agências do NossoCrédito. Com a Turma do Cupom, a empresa divulga seus produtos em promoção e oferece cupons de descontos, o cliente acessa, realiza a compra, apresenta o cupom na loja física e resgata o produto.