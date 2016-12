Uber vai cadastrar motoristas para aumentar oferta em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 1 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Uber, empresa de tecnologia responsável pelo aplicativo de celular utilizado para solicitar viagens de motoristas particulares, está cadastrando novos motoristas colaboradores para aumentar a oferta em Guarapari. O aplicativo começou a funcionar oficialmente na cidade na última sexta-feira (25), segundo informações do palestrante que apresentou a empresa para motoristas pré-cadastrados na plataforma.

As reuniões de apresentação aconteceram na manhã e desta quinta-feira (1) e outra estava marcada para o início da tarde, no Bristol Guarapari Residence Hotel, em Parque Areia Preta. Segundo o representante da Uber, o polêmico serviço de chamada de carros particulares semelhante ao táxi é “totalmente legal e respaldado por lei federal”. De acordo com ele, os municípios pode regulamentar o serviço, mas não tem o direito de proibir.

Na reunião, foram expostas as vantagens de ser parceiro, como flexibilidade de horários e o preço, que é o que mais atrai os passageiros. Por exemplo, uma corrida de táxi em bandeira I saindo do Centro até a Praia do Morro (5 km): R$ 20,58. Com a Uber, a mesma viagem pode custar de R$7,00 a R$ 9,00, de acordo com o site do aplicativo. Em outra simulação feita em julho, a corrida da Praia do Morro até Meaípe (8 km) ficou por R$ 30,33. Já a Uber, promete fazer o mesmo percurso cobrando entre R$ 16,00 e R$ 22,00.

Para ser motorista da Uber é necessário ter CNH com permissão para exercer atividade remunerada, ter bons antecedentes criminais, possuir um smartphone com acesso à internet e que suporte o aplicativo e possuir carro com modelo a partir de 2008, com quatro portas e ar condicionado. Para cada corrida, 75% do valor ficam com o motorista e 25% com o aplicativo. É possível pagar em dinheiro ou cartão de crédito.

Magaly Medeiros, de 51 anos, ficou interessada na oportunidade e se cadastrou para a reunião. Segundo ela, o valor cobrado pelos taxistas é muito caro. “Tenho 33 anos de carteira e nunca arranhei um carro. Fui convidada por amigo e estou aqui”.

Luann Vieira Alves já é cadastrado e faz viagens em Guarapari e Vitória. Ele não possui carro próprio, mas aluga em uma locadora. Mesmo assim, disse que o retorno compensa. “Eu não tenho que me preocupar com manutenção por que fica tudo por conta da locadora. Só precisa abastecer”. O motorista disse que ainda que, dependendo do dia e da quantidade de viagens, chega a faturar R$ 500,00 por dia.

Entramos em contato com a prefeitura por meio da Secretaria de Fiscalização para saber da legalidade do processo, mas até o fechamento da matéria não não tivemos retorno.