Última chance para conhecer casa-atelier de artista em Meaípe

Izabel Vidal participa do Circuito ArtES-2016, em cartaz até o dia 15 de setembro

Conhecer mais a história de um artista local, conversar sobre suas obras e quem sabe, aprender um pouco do ofício. Essa chance é dada aos moradores de Guarapari até este domingo (11), com a abertura da casa-atelier da artista plástica Izabel Vidal dentro do Circuito ArtES-2016.

Desde o dia 15 de agosto, a artista vem recebendo visitas sempre aos domingos, das 14h às 18 horas e essa será a última oportunidade, já que o Circuito encerra sua programação em 15 de setembro. O evento conta com a participação de 41 artistas capixabas.

“Esse evento nos dá a oportunidade de receber as pessoas, dialogar com os artistas e ainda dos visitantes participarem de oficinas e cursos. O atelier estará aberto para aulas de escultura, modelagem, desenho, pintura”, convida a artista.

A casa fica em Meaípe, local onde a Izabel nasceu e passou sua infância. Já nessa época, ela trilhava o caminho de artista. “Quando criança eu criava bonequinhas e roupinhas com bucha vegetal que tinha no fundo do quintal, fazia mosaicos de conchas que pegava no Rio Meaípe, construía casinhas e utensílios de barro…”, lembra.

Izabel se formou em Belas Artes pela UFES na década de 70 e apesar de ter passado pelas diversas áreas das artes plásticas, a que ela mais de identifica é a escultura. As obras expostas na casa foram confeccionadas com diversas matérias-primas: cerâmica, granito, pedra sabão, cimento e fibra de vidro.

Chama a atenção uma imensa placa de granito de 1,80m x 2,80m no meio do jardim. A obra em alto relevo é uma índia com sua neta. “Nessa obra me inspirei na minha avó Ondina. Eu tinha uma ligação muito forte com ela!”.

No local também estão expostas pinturas em tela e cerâmicas do artista convidado Carlos Salazar, o Kaluca, morador de Setiba. “Será um prazer receber as pessoas na minha casa, contar um pouco da minha história”.