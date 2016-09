Último debate ajudou indecisos na escolha dos candidatos

Por Glenda Machado em 27 de setembro de 2016 / Destaque, Eleições 2016, Política

E na contagem regressiva das eleições, os candidatos a prefeitura municipal se encontraram mais uma vez. O local preparado foi o templo da Igreja Batista em Coroado para o último debate eleitoral que aconteceu na noite desta segunda-feira (26).

Apesar do estresse a população gostou do que viu. Para a dona de casa Maria do Rosário “a realização de eventos como esse ajuda a conhecer os candidatos e definir o voto”, disse. Já Paulo Roberto Martins que estava indeciso disse que “com o debate escolhi meu candidato”.

De forma organizada, para que os candidatos apresentassem suas propostas sem ter que atacarem uns aos outros, os mediadores do debate, Pastor Rafael Vaillant e Padre Gudialace fizeram um esquema para que os candidatos não pudessem perguntar uns aos outros diretamente, sempre através de sorteio.

Mas não teve jeito, com quase 4 horas de duração os debates foram bem calorosos, muitas foram as cenas que levaram o constrangimento do público, desde apresentação de projetos ousados até embates verbais que levaram a plateia ficar até o final.

No único momento tranquilo do evento, o ex-candidato Gedson Merízio (PSB) esclareceu mais uma vez sobre os motivos que o levaram a desistir da disputa. Depois disso o clima esquentou. Em sua primeira oportunidade de resposta, o candidato Carlos Von (PSDB), que deveria responder a uma pergunta não perdeu o seu tempo e disparou para cima de Edson Magalhães, lembrando sobre as contas rejeitadas no Tribunal de Contas exatamente porque não investiu o que deveria em educação. Como regra do debate, o candidato precisou ser interrompido.

Dentre o emaranhado de propostas o candidato Edson Magalhães (PSD) garantiu que seu secretariado terá 50% de mulheres. Já Ricardo Rios (Rede) diz que transformará o Rodoshopping em Hospital. Marquinhos Borges (PMDB) vai criar a Secretaria de Esportes e um teleférico nas montanhas, Manoel da Ki-Delícia (PT) vai investir em ciclovias e na quarta ponte. Já o candidato José Amaral (Psol) reforçou a ideia de uma reforma administrativa e de um governo com a participação popular, Franz Tristão (PTN) reafirmou o seu compromisso com a saúde do município.

O evento foi organizado pelo Fórum Político Cristão, formado por duas instituições religiosas de Guarapari (Igreja Batista e Igreja Católica), a sabatina com os candidatos contou com a presença de cerca de 500 pessoas, entre cabos eleitorais e a sociedade civil.