Um homicídio e uma tentativa em menos de meia hora em Guarapari

A noite desta sexta-feira começou violenta em Guarapari. No bairro Lameirão, um jovem de 21 anos foi morto a tiros e em outra ocorrência um homem também foi baleado. As duas ocorrências aconteceram em um intervalo de pouco mais de meia hora.

Por volta das 18h30, Marcos Santos Souza, 21 anos, estava parado com a moto CB-300, quando foi abordado e atingido por vários disparos de arma de fogo. Marcos não teve tempo de reagir e morreu ao lado da moto. Nenhuma testemunha se apresentou aos policiais militares para contar como tudo aconteceu. Os militares foram informados apenas que a vítima tinha saído da cadeia há pouco mais de uma semana.

A família de Marcos esteve no local e estava muito abalada. Ninguém soube dizer a motivação do crime. Eles não quiseram falar com a imprensa.

Cerca de 25 minutos depois, no bairro Muquiçaba, um homem foi alvejado várias vezes e socorrido pelo Samu. De acordo com testemunhas, Vilmar Victor de Souza, 51 anos, estava em um bar, quando dois homens em uma motocicleta pararam e começam a atirar na direção dele. Logo depois os suspeitos fugiram e o Samu foi acionado. Ele foi socorrido e levado para a Upa de Guarapari. Até o encerramento desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.