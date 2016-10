Unidades de saúde de Anchieta fecham mais cedo

Por Marcos Siqueira em 20 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

Desde ontem (19) as unidades de Saúde de Anchieta passaram a funcionar das 7h às 13h, adotando o chamado turno reduzido. A medida, de acordo com a prefeitura, é para o corte de gastos e foi estabelecida pelo decreto 5.553, que vale até 31 de dezembro deste ano.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Sandra Lupim, “espera-se uma economia da ordem de 30% em energia elétrica e materiais de consumo”. A administração municipal informou que a distribuição de medicamentos deve permanecer sem alteração, pois os atendimentos não serão afetados.

A redução do horário também acontecerá na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, mas o Pronto Atendimento da Cidade continuará atendendo 24h por dia.

A prefeitura esclareceu que não haverá redução do quadro de funcionários e de médicos e que a quantidade de atendimentos será mantida, mas não informou quantos pacientes são atendidos por mês nas unidades. Quem já estiver com horário agendado após às 13h não terá problema. “Nos casos dos pacientes que tiverem consultas agendadas na parte da tarde, os atendimentos serão mantidos até que cessem as demandas”, concluiu Sandra.