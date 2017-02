Unidades de saúde fechadas e UPA só atende casos de urgência e emergência

A partir das 15h de hoje, a Prefeitura de Guarapari suspendeu as atividades em suas sedes administrativas. As unidades de saúde estão fechadas e a UPA no Ipiranga só está atendendo casos de urgência e emergência. E não há previsão de que o atendimento volte ao normal até que os policiais voltem ao serviço.

Agora à tarde, um pai levou seu filho ao UPA mas voltou para casa sem atendimento. Segundo ele, a alternativa foi recorrer a um hospital particular. Ele não quis se identificar nem dar detalhes do problema do filho. A equipe do Folha da Cidade esteve na unidade e alguns servidores confirmaram que a ordem é atender só urgência e emergência.

Ainda destacaram que estão com quadro reduzido, tendo em vista que muitos trabalhadores ficaram sem transporte já que os ônibus também não estão circulando. Lembrando que a unidade também já estava sem segurança a algum tempo, o que complica ainda mais a situação.

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que hoje cedo o prefeito Edson Magalhães esteve na UPA. “Estou desde o sábado em contato com o secretário da Casa Civil e o Comando da Polícia Militar cobrando soluções para garantir a segurança dos nossos munícipes”, disse o prefeito.