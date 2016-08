UPA de Guarapari vai receber recursos do Ministério da Saúde

Por Lívia Rangel em 24 de agosto de 2016 / Destaque, Geral, Guarapari, Saúde

Guarapari é uma das 31 cidades da região Sudeste que vão receber recursos do Ministério da Saúde . No total, a medida vai beneficiar 33 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil, 99 UPAs serão contempladas com os ajustes financeiros do Ministério da Saúde.

“Um dos meus compromissos ao assumir a gestão do ministério foi de otimizar os recursos que já existiam para melhorar o Sistema Único de Saúde (SUS). E, em três meses, já temos um resultado expressivo. Enxugamos a máquina, revimos negociações, permitindo o reinvestimento em pontos estratégicos do atendimento”, ressalta o ministro Ricardo Barros.

Entre as medidas adotadas estão: extinção de 417 cargos, entre funções gratificadas e DAS; redução média de 33% em despesas de serviços gerais, sem prejuízo nas atividades; redução média de 20% dos valores contratados com todas as empresas de tecnologia, sem alteração de escopo; redução de até 39% dos valores na aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, a partir da negociação de preço, sem perda em cobertura; entre outras ações.

Considerando todas as ações de gestão realizadas pela pasta, a eficiência total da economia foi de R$ 857,1 milhões. Isso significa que foram economizados R$ 384,3 milhões em contratos, houve a contenção do reajuste inflacionário no valor de R$ 447,8 milhões, e de R$ 25 milhões nos convênios para compra de aceleradores lineares.

ESTADOS CONTEMPLADOS

UF MUNICÍPIO GESTÃO QUANTIDADE SP AMERICANA MUNICIPAL 1 SP FRANCA MUNICIPAL 1 SP ITANHAÉM MUNICIPAL 1 SP ITAQUAQUECETUBA MUNICIPAL 1 SP LENÇÓIS PAULISTA MUNICIPAL 1 SP SANTA ISABEL MUNICIPAL 1 SP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO MUNICIPAL 1 SP SERTÃOZINHO MUNICIPAL 1 SP SOROCABA MUNICIPAL 1 SP TAQUARITINGA MUNICIPAL 1 SP BARRETOS MUNICIPAL 1 SP CAMPINAS MUNICIPAL 2 SP EMBÚ DAS ARTES MUNICIPAL 1 SP IBITINGA MUNICIPAL 1 SP MARÍLIA MUNICIPAL 1 SP MOGI DAS CRUZES MUNICIPAL 1 SP OSASCO MUNICIPAL 1 SP PRESIDENTE PRUDENTE MUNICIPAL 1 SP SANTO ANDRÉ MUNICIPAL 1 SP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS MUNICIPAL 1 SP SÃO PEDRO MUNICIPAL 1 SP TAUBATÉ MUNICIPAL 1 SP VÁRZEA PAULISTA MUNICIPAL 1 MG CARMO DO PARANAÍBA MUNICIPAL 1 MG CONTAGEM MUNICIPAL 1 MG BELO HORIZONTE MUNICIPAL 2 MG GOVERNADOR VALADARES MUNICIPAL 1 MG LAGOA DA PRATA MUNICIPAL 1 MG SANTO ANTÔNIO DO MONTE MUNICIPAL 1 ES GUARAPARI MUNICIPAL 1 RJ MAGÉ MUNICIPAL 1

Fonte: Ministério da Saúde