Vacinação cautelar contra febre amarela no ginásio Polivalente vai até sexta-feira

6 de março de 2017 / Destaque, Saúde

Entre os dias 6 e 10 de março a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Faculdade Pitágoras, realiza uma ação preventiva contra a febre amarela no Ginásio do Polivalente nos horários das 8h às 11h e 18h30 ás 21h.

Mais de 500 senhas já foram distribuídas de manhã e mais 1000 senhas serão entregues à população na parte da noite. As senhas servem para organização da fila e a prioridade de atendimento será para os moradores de Guarapari. Para receber a vacina é necessário levar um documento com foto. Lembrando que o cronograma de vacinação nas escolas e nas unidades de saúde continua.