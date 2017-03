Vacinação no Ginásio Polivalente também na parte da tarde

Por Glenda Machado em 8 de março de 2017 / Destaque, Saúde

A partir desta terça-feira (8), o mutirão de vacinação, que acontece no Ginásio Polivalente, tem alterações no horário. Além dos períodos matutino (8h às 11h) e noturno (18h30 às 21h), o atendimento se estende na parte da tarde das 13h às 17 horas.

De acordo com a supervisora de atenção à saúde, Alessandra Albani, o novo horário é uma forma de cobrir a demanda que tem

sido maior no local. “A equipe tem ficado além do horário determinado de 21hs, isso porque, a vacinação só termina depois que todos que estão na fila são atendidos”, disse.

Ela ainda reforçou que nesses dois primeiros dias de vacinação a equipe de saúde saiu do Ginásio após às 23h. “Para se ter uma ideia só ontem a noite foram vacinadas aproximadamente 2000 pessoas e a vacinação começou no horário previsto, a partir das 18h30”, completou Alessandra.

O casal Alessandra Pires e Eduardo Nobre disse que conseguiu ser atendido nesse horário sem dificuldades. Em menos de 40 minutos eles conseguiram ser imunizados. “Para a gente fica complicado vir na parte da manhã e esse horário na parte da tarde ficou muito bom”, disse Eduardo.

Unidades não atendem

Em uma ronda nas unidades na manhã desta terça-feira (8), a equipe do Folha da Cidade constatou que a Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, anteriormente divulgada como parte do cronograma de vacinação, não está atendendo a população.

Na fila, encontramos Átila Barcelos que estava acompanhada da esposa e sua filha para vacinar, mas que não conseguiu ser atendido. “Recebemos a orientação de que a unidade não está vacinando e que temos que ir no Polivalente. Agora terei que me deslocar até lá para conseguir a vacina”, explicou.

Outro problema aconteceu no Centro Municipal de Saúde, quem passou por lá não conseguiu ser imunizado e novamente foi encaminhado ao polivalente. “Acho um absurdo isso, a gente se desloca e não consegue a informação correta. Por que não tá funcionando hoje?”, disse uma mulher que não quis se identificar.

Em nota a Secretaria Municipal de Saúde informa que “a Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães não está dentro do cronograma divulgado, o local já foi excluído do cronograma desde a última semana. Já no centro Municipal de Saúde o que aconteceu hoje foi um caso específico, funcionários se encontram com problemas de saúde e apresentaram atestados se ausentando do trabalho e por esse motivo não teve vacina”.