Vagas abertas para agente de videomonitoramento com salário de R$ 1.090

Na próxima segunda-feira, dia 24/10, a prefeitura estará com inscrições abertas para cadastro de reserva para operadores de videomonitoramento. O edital do processo seletivo para contratação temporária foi publicado hoje com validade de 12 meses. O salário é de R$ 1.090,79 além dos benefícios com carga horária de 35 horas semanais em regime de escala. As inscrições encerram no dia 27/10.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Expansão Econômica (Sedec), que fica na sede da Prefeitura. O horário de funcionamento é das 12h às 18h. De acordo com o cronograma, os recursos poderão ser ingressados no dia 31/10 e a classificação parcial será divulgada no dia 04/11. Já a interposição de recurso será entre 7 e 8 de novembro com publicação no dia 09/11.

“A seleção conta com várias etapas, como apresentação dos documentos exigidos, não ter antecedentes criminais, avaliação de títulos, experiência profissional. É preciso ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo. Depois, os classificados seguem para avaliação da Secretaria Estadual de Segurança (Sesp). É este órgão que seleciona os aptos para trabalhar, pois tem um convênio com a prefeitura”, explica a secretária de Desenvolvimento, Aurelice Vieira.

Segundo ela, as convocações serão de acordo com as necessidades do sistema. Mas adianta que os primeiros colocados serão chamados de imediato tendo em vista que alguns contratos já estão vencendo o prazo. “No primeiro processo seletivo foram oferecidas 50 vagas. Mas só conseguimos preencher 20. No concurso, também tivemos 20 vagas e só passaram seis. Com o cadastro de reserva fica mais fácil atender às necessidades da Central”.