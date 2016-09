Vagas nas áreas de Engenharia Civil e Mecânica. Confira!

Por Glenda Machado em 28 de setembro de 2016 / Empregos & Carreiras

A quarta-feira (28) começou com algumas oportunidades para quem quer disputar uma vaga nas áreas de engenharia civil e mecânica. As vagas de emprego são para trabalhar na capital Vitória e com remuneração a combinar com o contratante. Os candidatos interessados podem obter mais informações sobre as vagas em aberto no portal http://www.selecaoengenharia.com.br/.

Confira as vagas

Engenheiro Civil

Descrição: Execução de obras, com experiência em leitura de projetos, obras civis e hidrosanitárias.

Engenheiro Mecânico

Descrição: Profissional que possua atestado de capacidade técnica acervado no crea de fiscalização de obras de instalações mecânicas de construção ou reforma de edificação acima de 15.000 metros quadrados.