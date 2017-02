Vai viajar no carnaval? Verifique as condições do veículo antes de sair de casa

Por Glenda Machado em 24 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Pequenos cuidados antes de viajar podem evitar transtornos ao longo do trajeto. Para garantir a chegada ao destino com segurança e aproveitar as festas de Carnaval, é fundamental ficar atento à revisão do veículo e adotar posturas responsáveis no trânsito, para o bem comum.

É importante verificar itens como palhetas do para-brisa, luzes das lanternas, pneus, desembaçadores traseiro e dianteiro e a bateria do veículo. Para os motociclistas, é importante checar a viseira. Independentemente do percurso e do tempo de viagem, é preciso usar sempre o cinto de segurança.

Se a viagem for de longa duração, é bom que se divida com alguém o tempo de condução do veículo. Também é muito importante se hidratar e, caso o cansaço bater, parar em algum local seguro.

Reforço na Fiscalização

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) também reforçará a fiscalização em veículos que realizam transporte intermunicipal de passageiros, principalmente nas vias litorâneas. Para realizar esse tipo de atividade, de acordo com a finalidade específica da mesma, um tipo de autorização é exigida. No caso do transporte de turistas, as mais comuns são as do tipo “locadora”, “fretamento e/ou turismo” e “regulares”.

No site do DER-ES, na seção Transporte Coletivo > Formulários Diversos, é possível consultar as classificações e os documentos necessários para os transportes. Nas abordagens, os fiscais verificam se há, por exemplo, um excesso de passageiros nos coletivos e também as condições de segurança e higiene dos veículos. Se um condutor for flagrado realizando transporte coletivo intermunicipal sem autorização, recebe multa de R$ 2.200.