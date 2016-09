Valor do pedágio da Rodosol cai R$0,80 para carros e R$ 0,45 para motos

Depois da decisão judicial, foi reduzida a tarifa do pedágio da Rodosol em Guarapari. Para os carros de passeio, por exemplo, o novo valor passou de R$ 8,50 para R$ 7,70, uma redução de R$ 0,80. Os ônibus que pagavam R$ 17, agora vão pagar R$ 15,40, uma diferença de R$ 1,60. Já as motos vão pagar R$ 0,45 mais barato, passando de R$ 4,25 para R$ 3,80. Enquanto que caminhão vai ter uma economia de R$ 2,40, passando de R$ 25,50 para R$ 23,10. Os novos valores entraram em vigor na tarde de hoje.

A Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) informou que cumpriu a liminar expedida pela 10ª Vara Cível de Vitória. Segundo o órgão, foi retirado os valores relativos à despesa contratual denominada “conserva especial”. E ainda destacou que os novos cálculos já foram repassados para a Rodosol. A concessionária explicou que os usuários que possuem tickets no valor antigo podem efetuar a troca na loja da Via Expressa ao lado da Praça de Pedágio da Terceira Ponte.

A decisão judicial é em resposta à ação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A concessionária Rodosol e a ARSP tinham 48 horas após a intimiação para recalcular o valor cobrando apenas o necessário para a manutenção da via. E ainda previa multa de R$ 60 mil por dia, se a determinação fosse descumprida.