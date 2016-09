Vara da Infância de Guarapari realiza ação no mês das Crianças

A Vara da Infância e da Juventude de Guarapari terá, na próxima semana, uma ação em homenagem ao mês das crianças. De 03 a 07 de outubro, serão realizadas palestras para toda a equipe da rede de atendimento a crianças e adolescentes e audiências concentradas em abrigos do município.

Na segunda-feira, dia 03, o juiz Felipe Rocha Silveira e a promotora Valéria Barros Duarte Moraes vão conversar com representantes da área de saúde, dos abrigos e diretores de escolas. Os convidados, diretamente envolvidos na formação das crianças e adolescentes, irão se reunir às 13h30 no auditório do Ministério Público, localizado em frente ao Fórum de Guarapari.

Já nos dias 04, 05 e 06 de outubro, serão realizadas audiências concentradas nas próprias instituições de acolhimento. Segundo o magistrado, o objetivo dessa ação “é abreviar o processo e o tempo da criança no abrigo, para avaliar se há a possibilidade de retorno para a família de origem ou extensa”, afirmou Silveira.

Os processos de todas as crianças que estão nos abrigos serão analisados durante o período. E as audiências concentradas terão a participação da assistente social do TJES Elaine Simone e de um defensor público.

O encerramento acontece no dia 07, sexta-feira, às 13h30, também no auditório do Ministério Público, quando o juiz Felipe Rocha Silveira fará uma apresentação do trabalho desenvolvido pela Vara da Infância e da Juventude. O magistrado acredita que o encontro promoverá o intercâmbio de informações com toda a equipe e a rede de atendimento.