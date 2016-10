Veículo apreendido com 13kg de maconha tinha destino Guarapari

Nesta segunda-feira (03), o Grupo de Operações com Cães da PRF apreendeu cerca de 13 kg de maconha em um Fiat Pálio, no KM 50 da BR 262/ES, em Marechal Floriano. No veículo estavam o condutor e duas passageiras, que vinham da cidade de Congonhas (MG) com destino à Guarapari.

De acordo com a PRF, ao serem abordados, os suspeitos demonstraram muito nervosismo e o condutor entrou no mato e acabou conseguindo fugir dos policiais. Durante a vistoria no veículo foi encontrada uma bolsa com aproximadamente 13 kg de maconha.

Ainda segundo a PRF, as passageiras confirmaram serem donas do entorpecente e foram presas em flagrante. Os ocupantes do veículo já possuíam passagem criminal pelo mesmo crime.