Veículos acumulados na rua da delegacia de Guarapari podem ir a leilão

Por João Thomazelli em 9 de março de 2017 / Sem categoria

As dezenas de carros e motos que hoje tomam conta das imediações da 5ª Delegacia Regional de Guarapari incomodam que passa pela avenida Josias Cerutti e atrapalham o trabalho dos policias. Além disso, como não dá para deixar um policial de vigia o tempo todo na rua, os roubos de peças e acessórios dos carros apreendidos são comuns e acontecem em plena luz do dia há poucos metros da delegacia.

Ladrões roubam rodas e pneus, aparelhos de som, retrovisores e até peças de motor. Mais de 20 pessoas já foram presas em flagrante. Dentro do pátio da delegacia, a área que era reservada para receber os detidos em ocorrências policiais está tomado por motos e bicicletas, impossibilitando a entrada das radiopatrulhas da PM e da PC. Os presos têm que ser retirados das viaturas no meio da rua.

O problema não é novo, mas pode estar com os dias contados. Pelo menos é o que afirmou o diretor do Detran no Espírito Santo, Romeu Sheibe Neto.

“Assim que o fluxo processual for estabelecido, os veículos serão levados pelo Detran. Os carros entrarão para a Central de Leilão, onde serão avaliados e postos à venda online”, disse.

Já o chefe do Departamento de Administração Geral da Polícia Civil, Paulo César Ferreira, disse que o projeto implantado em Guarapari servirá de exemplo para outros municípios.

“São veículos apreendidos de rotina ou em operações policiais, que acabam ficando acumulados. É um problema que precisa ser resolvido e Guarapari será um exemplo para outros”, finalizou.