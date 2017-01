Vem aí mais uma Festa da Uva e do Vinho em Alfredo Chaves

A comunidade de São Bento de Urânia, no interior de Alfredo Chaves, já está se preparando para promover a tradicional Festa da Uva e do Vinho. O evento que acontece nos dias 04 e 05 de fevereiro chega a sua 53º edição. Uma das atrações típicas é o famoso concurso para escolher o melhor vinho da região, além da comercialização de uvas e outros produtos derivados, como geleias e polpas.

De acordo com o prefeito, Fernando Videira Lafaytte será mais uma vez uma grande festa, criada com o objetivo de agradecer pela colheita e preservar a cultura local. “Iremos comemorar 53 anos da festa com muita animação, em um clima familiar e com muitas atividades”, disse.

No domingo, acontecerá rifa com cinco prêmios a serem sorteados, desde quantias de dinheiro até uma picape 0 km. Os bilhetes serão vendidos no local.

Também durante a festa, os sítios produtores de uva vão abrir as porteiras para receber visitantes, que poderão conhecer o cultivo, degustar a fruta e comprá-la diretamente do pé.

A comunidade de São Bento de Urânia fica a 41 km da sede e é um dos maiores produtores de uva do município.

Como chegar? Pela BR 262 o acesso é por Victor Hugo, na altura do Km 71, depois seguir uma estrada asfaltada num percurso de 11 km até a festa. Também há opção pelo Posto do Café, altura do Km 60. Já quem vem por Alfredo Chaves é seguir sentido Matilde, passando por Carolina. Até Matilde a estrada é asfaltada, o restante é de chão, mas em boas condições.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, dia 04

13h – Torneio de bocha

15h30 – Degustação do vinho pela equipe técnica

18h – Torneio de mora

20h30 – Show de forró com a banda Agitação

23h30 – Show de forró com a banda Gang Brasil

Domingo, dia 05

10h – Santa Missa

11h30 – Benção da uva e dos produtos da exposição

12h – Almoço

12h30 – Premiação da Uva e do Vinho

13h – Show de Jhon & Adriel

15h – Eden Show e banda

17h – Sorteio da rifa: Prêmios: 1º sorteio – 1.000,00 / 2º sorteio- 2.000,00 / 3º sorteio- 3.000,00 / 4º sorteio – 01 moto CRF 0 Km / 5º sorteio – 01 Picape Strada 0 KM

17h30 – Forró com a banda Mania Sertaneja