Vendas da Black Week crescem 15% em 2016, diz CDL Guarapari

Uma semana de descontos foi o suficiente para aquecer o comércio algumas semanas antes das datas comemorativas do fim de ano. Em Guarapari, a “Black Week”, teve uma alta de 15% em relação ao evento passado, em 2015, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município. O evento, realizado entre os dias 21 e 26 novembro, envolveu mais de 50 lojas possibilitando à população, e visitantes, o aproveitamento das promoções e descontos oferecidos.

De acordo com a CDL, representante do comércio local, a iniciativa atendeu a demanda de seus associados, que aguardavam na realização do evento uma alternativa para incrementar suas vendas, gerando uma importante receita adicional. A semana foi uma boa oportunidade de vendas. Para alguns comerciantes, uma alta de quase 75% em relação às vendas do restante do mês de novembro.

Esse aumento se deve, principalmente, a uma maior participação de produtos de alto valor, como eletrodomésticos e eletrônicos, nas vendas da Black Friday nacional, segundo Aguinaldo Ferreira Júnior. ” É uma semana que o empresário tem que acreditar. Essa data extrapola a expectativa de crescimento para os próximos anos e a tendência é que as pessoas aproveitem cada vez mais essa data para fazerem suas compras de fim de ano”, disse.

Para a empresária Alanir Biazzatti, foi uma oportunidade de trazer ao cliente descontos em um momento tão difícil da economia. “Esse é o segundo ano que fazemos essa parceria. É um momento muito bacana pois o consumidor tem a oportunidade de antecipar as compras de natal. Com certeza um forma de aquecer o comércio local”, disse a proprietária das lojas Bambino.

Além do comércio lojista, empresas de outros segmentos, como o supermercadista, prestação de serviços, construção civil, automotivo, entre outros, também aderiram a campanha. Admilson Severiano da Silva, proprietário da Dismágua, ficou satisfeito por conseguirem trazer descontos reais para os clientes. “Com certeza foi uma semana melhor que as outras. A campanha fez a diferença no número de vendas”, afirmou.

“Black Friday”

O varejo online vendeu R$ 1,9 bilhão na Black Friday de 2016. Entre 0h e 23h59 da última sexta-feira (25), foram feitos 2,23 milhões de pedidos no varejo virtual brasileiro, uma alta de 5% em relação ao volume do ano passado, segundo levantamento do Ebit. Em Guarapari as lojas ficaram lotadas e o trânsito bem cheio.

Para muitos parecia um feriado da cidade em pleno sábado. A Avenida F, no bairro Itapebussu por exemplo, tinha uma fila de quase três quarteirões para acessar a Avenida Jones dos Santos Neves que vai para o Centro da cidade, onde se concentra a maior parte do comércio local. Em uma loja de franquia nacional, na rua Joaquim da Silva Lima, às 22h centenas de pessoas ainda realizavam suas compras.

Quem aproveitou os descontos da semana, aprovou. “Entrei em uma loja para comprar algumas coisinhas e saí com uma sacola cheia. Os preços valem a pena”, comemorou a dona de casa, Suelena Peres Vieira.

Veja o ranking das categorias mais vendidas, em volume financeiro:

1º Eletrodomésticos

2º Casa e Decoração

3º Moda