Vendedor de Picolé é morto a tiros dentro de casa em Guarapari

O vendedor de picolés Djalma Pires Salvador, 46 anos, foi executado a tiros dentro da casa onde vivia no bairro Lameirão, em uma região conhecida como Bico do Urubu. No momento do crime, a esposa dele estava em outro cômodo com o filho do casal, um bebê de poucos meses.

O crime aconteceu por volta das 20 horas deste domingo. De acordo com informações colhidas no local do crime pela reportagem do Folha da Cidade, Djalma estava dentro da casa e saiu para falar com alguém. Momentos depois ela ouviu o disparo de uma arma de fogo e quando correu para ver o que estava acontecendo, viu o marido caído, já desacordado na porta da residência.

Ela contou aos policiais que não chegou a ver o executor. Pegou a criança e saiu correndo para pedir ajuda. O local em que ficava a casa de do casal fica isolado, há mais de 500 metros de outras residências e ninguém viu o suspeito. O corpo de Djalma será levado para o DML de Vitória e depois liberado para a família.

Vizinhos contaram que Djalma tinha o costume de beber muito e que era normal ele arrumar confusão com os outros moradores da localidade. Ainda de acordo com a esposa da vítima, ele era natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e chegou a ter envolvimento com o tráfico de drogas, mas em Guarapari era apenas um vendedor de picolé. Ainda não há suspeito do crime.