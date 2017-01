Verão com faturamento recorde para comerciantes de Guarapari

Com o Brasil vivendo umas das piores crises dos últimos anos, era de se esperar que o movimento de turistas diminuísse este ano nas praias da cidade, mas para alguns setores da economia que estão diretamente ligados ao turismo, este verão tem sido surpreendente.

O setor hoteleiro e os quiosqueiros da cidade estão comemorando o bom resultado dos primeiros dias do ano. Para o presidente da Associação de Hotéis, Turismo e Convention Bureau de Guarapari, José Renato de Andrade, a lotação dos hotéis e pousadas da cidade superou as expectativas.

“O movimento deste ano tem sido, sem dúvidas, o melhor dos últimos dez anos. Está muito bom mesmo. A lotação média ficou em 95% no geral e na Praia do Morro ficou em 100%. As reservas para o Carnaval já estão em 70% e acredito que chegará ao total em poucas semanas. Foi surpreendente mesmo”, declarou José Renato.

E nas praias do Morro e de Setiba, os quiosqueiros também estão comemorando o movimento da primeira quinzena do ano. “Em 24 anos que trabalho na praia, com certeza este tem sido um dos melhores. Principalmente porque o ano passado foi atípico, muito ruim mesmo. O aumento no faturamento está em média 40%, 50% melhor no geral. No meu quiosque posso dizer que está uns 60% melhor do que no ano passado”, disse o presidente da Associação de Quiosqueiros da Praia do Morro, Omar Riani.

Em Setiba, ao que parece, as coisas também vão bem. A presidente da Associação de Quiosqueiros de Setiba, Michele Pecegueiro, diz que o movimento nos quiosques também está muito bom. “Uma média de 60% melhor que no ano passado de uma forma geral. Felizmente o movimento está muito bom”, finalizou.

E o comércio no Centro não fica para trás. “As pessoas estão gastando mais este ano. O faturamento está cerca de 60% melhor do que ano passado e estão permanecendo mais tempo na cidade. Hoje (16) que é virada de quinzena, normalmente a cidade ficaria vazia, mas não é o que aconteceu. O movimento continua bom. A nossa preocupação agora é com o Carnaval. Vamos torcer para que mantenha o mesmo aumento do que nesta primeira quinzena de janeiro”, finalizou Themistócles Santana, vice presidente da associação do Comércio dos Comerciantes de Guarapari.