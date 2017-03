Vereador cria Projeto de Lei para bicicletas compartilhadas em Guarapari

As magrelas compartilhadas já estão disponíveis para os ciclistas há alguns anos na Europa e nos Estados Unidos. Encabeçado por um vereador holandês em 1965, o primeiro modelo de projeto surgiu para diminuir o trânsito de carros no centro de Amsterdã e, de alguns anos pra cá, o bike sharing chegou ao Brasil complementando a mobilidade urbana do país e funciona muito bem em vários estados, inclusive na grande vitória.

Em Guarapari, o vereador Marcos Grijó quer trazer essa ideia e protocolou um Projeto de Lei para implantar a bicicleta pública no município. “A bicicleta compartilhada é algo que funciona. Já vimos nas grandes cidades os benefícios que ela traz para o meio ambiente, além de ser uma excelente forma de esporte e contemplação das nossas belezas naturais”, explicou o vereador.

O Projeto, que vai entrar em pauta na próxima semana, será avaliado pela Câmara de Vereadores para depois ser apreciado pelo Prefeito. De acordo com Grijó, a ideia pode ser implantada sem gerar nenhum custo para o município. “Nas outras cidades ela funciona com parceria da iniciativa privada. Temos várias empresas na cidade que poderiam arcar com isso. A proposta do nosso executivo é a mobilidade urbana e esse projeto vem de encontro como forma de valorizar as ciclovias e deixar o nosso trânsito mais fluido”, completou.

Em Vila Velha e Vitória, por exemplo, as bikes são uma parceria com a Unimed. Mais de 400 cidades no mundo possuem um sistema de bike sharing e os motivos para a implantação do projeto são vários: diminuir congestionamentos, qualidade do ar, estimular estilo de vida mais saudável e oferecer mais uma opção de transporte.