Vereadora eleita de Guarapari participa de reunião com governador e outros jovens políticos

A vereadora reeleita de Guarapari Fernanda Mazzelli (PSD) e outros 21 jovens vereadores eleitos no último pleito eleitoral participaram de uma reunião convocada pelo governador Paulo Hartung. Na pauta da reunião estava o atual momento socioeconômico do Estado. Hartung aproveitou a oportunidade para falar sobre gestão pública e a importância da aprovação de orçamentos compatíveis com a arrecadação do município. A representante da Cidade Saúde disse que a reunião foi muito importante. “Ele disse [o governador] que somos o futuro da política. Precisamos ter cautela e responsabilidade nesse momento”. Segundo ela, Hartung citou a paralização da Samarco como uma das dificuldades enfrentadas pelo Espírito Santo.

Segundo Fernanda, ela aproveitou a oportunidade para lembrar o chefe do executivo estadual das necessidades do município. “Eu falei que Guarapari necessita de um hospital para atender a população e da preocupação com a crise hídrica, principalmente no verão, quando nossa cidade recebe muitos visitantes”. O governador disse que os jovens vereadores estão com a oportunidade de construir um novo padrão político. “Se realizarem um bom trabalho, serão fermento para uma nova política do país”, disse. A também vereadora eleita de Guarapari Kamilla Carvalho (DEM) também foi convidada para a reunião, mas devido a sua agenda não pode comparecer ao encontro.