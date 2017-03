Vereadores de Guarapari aprovam projeto que cria cargos na prefeitura com salários de R$ 3,5 mil

Nas duas sessões realizadas na tarde de hoje na Câmara de Vereadores de Guarapari, foram votados diversos requerimentos dos vereadores e três Projetos de Leis, entre eles, um que cria três novos cargos na administração municipal e um que estende para os funcionários comissionados da Câmara o vale refeição de R$ 400.

Na sessão extraordinária que começou às 13 horas, os vereadores apreciaram quatro matérias, a cria três cargos novos em secretarias do município, com salários que variam entre R$ 2,5 mil e R$ 3,5 mil por mês. O projeto criou certa polêmica na sessão e os vereadores Dito, Denizart e Gilmar foram contra, mas os outros 11 vereadores presentes votaram à favor e a Lei foi aprovada.

“Eu estive pessoalmente nestas secretarias onde os cargos serão criados e pude constatar que não há necessidade para eles. A administração diz que cortou os R$ 100 mil de ajuda para a Creche Alegria por causa da crise, mas cria cargos que vão gerar um gasto de mais de R$ 150 mil por ano aos cofres públicos. E isso para que? Para pagar promessa de campanha para seus aliados?”, disse o vereador Denizart na tribuna da Câmara.

Já o líder do governo na Câmara, vereador Clebinho Brambati, defendeu a proposta da prefeitura: “No começo do ano o prefeito acabou com um monte de cargo e começou a reestruturar a administração. Estes cargos, eu não me importo quem vai ocupar desde que seja com pessoas competentes. Eu sou favorável a esta matéria”, declarou.

Dois projetos apresentados pelo vereador Dito Xaréu foram rejeitados. Um deles dava para os funcionários comissionados da Câmara, inclusive para os assessores parlamentares, o vale alimentação no valor de R$ 200,00. Este projeto foi rejeitado pela maioria dos vereadores.

A presidência da Câmara esclareceu que os funcionários comissionados da Casa cumprem jornada diária de seis horas, não sendo necessário o auxílio alimentação. Outra justificativa para ser contra o projeto é o fato que aumentaria as despesas anuais em quase R$ 1 milhão.

O outro projeto que gerou polêmica, também do vereador versava sobre o teto máximo para o salário dos vereadores. Atualmente a Lei Orgânica prevê que o vereador de Guarapari pode receber até 75% do salário de um Deputado Estadual. A proposta de Dito reduziria este teto para 50%. Mas o projeto não chegou a ser votado pois era necessário ter a assinatura de seis vereadores, mas apenas cinco assinaram.