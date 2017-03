Vereadores de Guarapari fazem homenagen no Dia da Mulher

Uma cerimônia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje, começou agora há pouco na Câmara de Vereadores de Guarapari. Cada legislador vai homenagear figuras femininas que são importantes para eles. Além disso, é a primeira vez que a Câmara tem quatro mulheres como vereadoras, duas, inclusive, reeleitas.

“Ainda falta muito para termos igualdade de fato. Hoje as mulheres ainda sofrem com a desigualdade em várias questões, inclusive na salarial. Hoje as mulheres recebem em média 30% a menos do que os homens. Eu que sou lutadora de jiu-jitso vejo isso. As premiações são bem maiores para os homens do que para as mulheres. Um dos nosso objetivos como vereadoras é justamente lutar contra esta desigualdade”, explicou a vereadora Fernanda Mazzelli.

“Nós estamos prestando esta homenagem através destas que estão presentes, a todas as mulheres. Elas tem um papel muito importante na vida de todo mundo. Hoje também estas quatro mulheres que que representam a Câmara também receberão homenagens”, explicou o presidente da Câmara, o vereador Wendel Lima.