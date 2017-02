Vereadores de Guarapari votam contra projeto que previa diminuição de salários

Por 12 votos contra e apenas dois a favor, a Câmara de Vereadores de Guarapari reprovou o projeto de resolução que previa a diminuição dos salários para a próxima legislatura. A sessão foi tumultuada, teve ofensas e pedidos de desculpas e com uma audiência composta, na maioria, pelos assessores dos próprios vereadores.

O projeto foi proposto pelo vereador Rogério Zanon (PRP). Na proposta, os salários dos vereadores que assumissem na próxima legislatura passaria para R$ 1138,92. Hoje um vereador recebe um salário que gira em torno de R$ 6.900,00, fora as verbas indenizatórias.

Mas o projeto se mostrou vencido logo no começo das discussões. A maioria dos vereadores se mostraram contra a matéria e a cada discurso, eles eram aplaudidos pelos assessores que lotaram a Casa. Já quando os vereadores Rogério Zanon e Gilmar Pinheiro, que foram os únicos favoráveis ao projeto, se pronunciavam, o silêncio era embaraçoso.

Em determinado momento, o vereador Lennon Monjardim (PTN) deu um exemplo de como não deve se portar em uma tribuna de Câmara Municipal. Indignado com a proposta de redução do salário o vereador se dirigiu ao autor do projeto e disse: “Isso é oportunismo e demagogia. O senhor deveria tirar a bunda da cadeira e ir trabalhar como nós”. Lennon foi aplaudido pelos assessores, mas logo depois recebeu reprimendas dos pares. Zanon respondeu, de forma bem diferente que há 35 anos trabalha e que o seu trabalho “ora é com nádegas na cadeira ora com as nádegas fora da cadeira”.

Momentos depois Monjardim pediu a palavra novamente e se desculpou com Zanon. Os dois apertaram as mãos e a sessão prosseguiu. O projeto foi colocado em votação e foi aprovado. Votaram contra o projeto de resolução que previa a redução do salários dos vereadores para a próxima legislatura os seguintes parlamentares: Denizart Luiz, o Zazá (PSDB), Ênis Gordim (PEM), Fernanda Mazzelli (PSD), Kamila Rocha (DEM), Lennon Monjardim (PTN), Marcos Grijó (PDT), Oziel de Souza (PSC), Paulina Aleixo (PP), Rosângela Loyola (PDT), Sandro Bigossi (PDT), Thiago Paterlini (PMDB) e Zé Preto (PTN). Dito Xaréu (SDD) e Clebinho Brambati (PTB) não compareceram à sessão, mas justificaram as ausências.