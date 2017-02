Vereadores querem que seja decretado estado de emergência em Guarapari

Por Lívia Rangel em 6 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Após a reunião realizada na manhã desta segunda-feira na Câmara Municipal, os vereadores se encontraram com o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, quando entregaram um ofício solicitando a presença do exército na cidade e que a prefeitura decrete estado de emergência. Com o protesto feito pelos familiares dos policiais militares bloqueando a saída das viaturas do 10º Batalhão, uma onda de crimes se alastrou pela cidade desde a noite de sábado.

A Câmara de Guarapari informou que “preocupados com o quadro de violência e instabilidade que se instaurou no município vem a público esclarecer que todos os esforços possíveis estão sendo feitos pelos vereadores no sentido de tentar resolver o problema o mais rápido possível, a fim de restabelecer a normalidade e a segurança da população”. Também destacaram que embora a “greve” já tenha sido declarada como ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado, também requereu ao prefeito “a vinda da Força Nacional de Segurança e o Exército Brasileiro”.

O presidente Michel Temer já autorizou a vinda de 200 oficiais para o estado. Mas ainda não se sabe como atuarão, já que pelo menos 13 municípios passam pela mesma situação. São eles: Guarapari, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Aracruz, Colatina, Piúma, Cachoeiro, Iúna, Marataízes, Alegre, São Mateus, Nova Venécia e Sooretama.

“Que seja cumprida a Lei Orgânica Municipal, que prevê o dever do Poder Executivo, nos limites de sua competência e possibilidades materiais, de manter a ordem e proporcionar aos munícipes a segurança necessária para os afazeres do dia-a-dia. A população já se encontra sem o funcionamento do transporte público e com o comércio de portas fechadas, em razão dos recentes acontecimentos”, consta na nota oficial da Câmara.

Segundo a Casa de Lei, o prefeito se comprometeu em levar, de forma oficial, o pedido ao Governo do Estado. “Lamentamos a grave situação de insegurança vivida neste momento e nos colocamos à disposição de toda a população para o que se fizer necessário”.