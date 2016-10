Vereadores rejeitam denúncia e Wanderlei continua na presidência da Câmara

Por Gabriely Sant'Ana em 27 de outubro de 2016 / Destaque, Política

Depois do reaparecimento e aprovação do novo Plano Diretor Municipal de Guarapari, um momento de alívio para o presidente da Câmara, Wanderlei Astori (PEN). Em sessão desta quinta-feira (27), os vereadores rejeitaram por 15 votos a 1 a denúncia de Paola Moreira Pinto que pedia o seu afastamento (Processo Administrativo nº 2178/2016).

O único parlamentar a pedir pela continuidade da denúncia foi Ronaldo Tainha (PSB). Segundo ele, mesmo sendo ‘voto vencido’, ele não poderia votar contra. “Um erro não justifica o outro e não vou ser hipócrita. Se eu fiz a denúncia, eu vou manter. Já sou oposição no Executivo e agora vou ser também no Legislativo”.

Outro vereador que apoiava inicialmente a denúncia, Serjão do Jabaraí (PMDB), mudou de opinião e chegou a chamar Wanderlei na tribuna de “homem de sorte”. “Tenho certeza que hoje o senhor vai dormir tranquilo, porque os últimos dias foram bem tensos”, ironizou.

Depois da votação, o presidente da Casa agradeceu os vereadores que o apoiaram. “Eu sempre estive tranquilo. Agora vou focar no meu trabalho com consciência e pé no chão”, declarou.