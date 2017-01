Vice-governador visita feira de artesanato em Guarapari

O vice-governador do Espírito Santo, César Colnago, visitou na noite desta terça-feira (10) a Feira Interestadual de Negócios do Artesanato de Guarapari (Feinartg), que está instalada no pátio do Radium Hotel, em Guarapari. A visita foi para prestigiar os artesãos que há 15 anos expõem seus produtos na feira.

“O artesanato é um produto importante porque além de passar a cultura de um povo, também é responsável por gerar empregos. Só no Espírito Santo mais de 20 mil pessoas vivem direta ou indiretamente do artesanato. Se formos comparar com o interior, por exemplo, o artesanato seria como a agricultura familiar. Os grandes produtores não precisam tanto do auxílio do Estado como os pequenos”, disse o vice-governador.

Colnago visitou alguns estandes e conversou com os expositores e disse que o governo do Estado apoia com vários programas de ajuda, através de secretarias como a do Trabalho, por exemplo.

Para a organizadora da Feinartg, a presença do vice-governador mostra o sucesso da feira e do volume de negócios realizados. “Como todo ano, a feira está sendo um sucesso. Além da venda aqui nos estandes, o artesão ainda consegue negócios no atacado até mais ou menos junho. Estamos recebendo cerca de 2 mil pessoas por dia na feira durante a semana e este número chega a dobrar nos finais de semana. A presença do Cesar Colnago mostra a consideração que o Governo do Estado tem conosco. Eles nos ajudaram, com recursos a montar a feira e está sendo um sucesso”, disse Maria das Graças Reis Costa.

A Feinartg funciona todos os dias das 17 horas às 23 horas até o próximo dia 22.