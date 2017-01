Vídeo: Sem cobertura no embarque, chuva na rodoviária de Guarapari prejudica passageiros

Por Glenda Machado em 13 de janeiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Menos de 30 minutos de chuva foram suficientes para alagar algumas ruas e avenidas do município na noite desta quinta-feira (12). E na rodoviária de Guarapari, não foi diferente. Em um vídeo, uma mulher relata a sua indignação no terminal no momento em que a chuva começou. “A gente paga taxa de embarque e todo mundo aqui embarcando e desembarcando debaixo de chuva”, disse indignada.

Assista o vídeo

Reivindicação antiga da população, desde que o rodoshopping foi inaugurado, a cobertura foi uma promessa dos diretores antes do verão. Em matéria veiculada, no dia 16 de outubro (clique aqui), um dos proprietários do empreendimento, Lucas Nicchio, disse que o grupo estava focado na construção da cobertura na parte do embarque e desembarque de passageiros”, ainda para janeiro. Mas não foi o que aconteceu.

A reportagem tentou contato com o empresário, mas até o fechamento desta reportagem , não conseguimos retorno.

Praia do Morro, Muquiçaba e São José foram os bairros mais afetados

Os principais pontos de alagamento foram no bairro muquiçaba na Av. Jones dos Santos Neves e Rua Antônio Soubreiro. Também foram registrados alagamentos nas ruas da Praia do Morro. Em menos de uma hora a Av. Beira Mar estava toda alagada.

Já no bairro São José, muitas ruas foram atingidas. A leitora do Folha da Cidade, Thalita Fernanda inclusive enviou um vídeo mostrando o momento em que o asfalto cedeu na descida do bairro. “Eu sou de Muquicaba e estava passando por lá ontem na hora do temporal”, disse.

Veja as fotos enviadas pelos nossos leitores via WhatsApp.