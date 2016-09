Vila de Itaúnas recebe festival gastronômico pela primeira vez

Por Redação Folha da Cidade em 5 de setembro de 2016 / Cult, Destaque

A Vila de Itaúnas se prepara para receber o 1° Festival Itaúnas e Sabores para encher de cores e aromas os estabelecimentos gastronômicos do charmoso local, situado na cidade de Conceição da Barra.

O evento acontece de 8 a 11 de setembro em 35 bares, restaurantes lanchonetes, pizzarias e casas gastronômicas. Quinze hotéis e pousadas também participam para movimentar ainda mais a Região Turística do Verde e das Águas.

Cada estabelecimento conta com seu prato que será servido durante o Itaúnas e Sabores, e custam entre R$9 e R$76. Dentre os pratos oferecidos estão: Casquinha de Siri a Primavera, Tapioca de Frango com Orégano, Arroz de Polvo com Camarão, Escondidinho de Sururu, Pato no Quiôiô e outros.

Durante o festival acontecerão aulas de gastronomia, cozinha kids, teatro de rua, cinema, apresentações musicais e outras atrações que tomarão conta da Praça Central. Todas as tendências da gastronomia serão apresentadas pelos restaurantes e bares espalhados pela Vila, mostrando o melhor da culinária regional. O festival tem o apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

O Festival

O Festival Itaúnas & Sabores nasceu da forte influência da gastronomia no turismo e na vida dos capixabas. Itaúnas é o cenário perfeito para degustar os sabores e saberes em uma experiência gastronômica diferenciada, despojada e harmonizada ao som de boa música.

Além de se encantar com a arte e música do 1º Itaúnas & Sabores, os turistas e moradores poderão usufruir de um dos destinos mais procurados por turistas que visitam o Espirito Santo.

Descubra a Vila de Itaúnas

A Vila de Itaúnas é famosa por sua simplicidade e ambiente rústico, pelas belas dunas, praias bucólicas, povo hospitaleiro, boa gastronomia e especialmente pela tradição do forró pé de serra. A vila fica no município de Conceição da Barra, a 256 quilômetros da capital Vitória.

Lá fica o Parque Estadual de Itaúnas, onde estão localizadas as dunas. O Parque apresenta ecossistemas de diferentes tipos, como mata atlântica, tabuleiro, praia, rio, manguezal, restinga e alagado, além de abrigar fauna variada. Além das dunas, os 25 quilômetros de praias de águas mornas encantam visitantes que aproveitam os dias nos quiosques. Uma dica é assistir o pôr do sol em cima das dunas, o visual é incrível.

Outro ponto famoso é a Praia de Riacho Doce. A 16 km da Vila de Itaúnas, a praia quase deserta é uma das mais belas do Brasil. Um de seus encantos é um pequeno córrego de água doce, de cor escura, que passa no local e deságua no mar, que originou seu nome. Riacho Doce é ideal para quem procura um lugar calmo para aproveitar o dia.

Serviço:

1º Festival Itaúnas & Sabores

Local: Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra

Data: de quinta-feira (08) a domingo (11)

Como Chegar: Saindo de Vitória, siga pela BR 101 sentido norte – cerca de 3 a 4 horas de viagem. Entre à direita na Rodovia ES 421 sentido Conceição da Barra. Em seguida, vire à esquerda na ES 010 e siga por cerca de 20 km de estrada de chão até chegar à Vila.

Programação:

08/09 (quinta-feira)

18h – Aula Show de gastronomia com os cozinheiros locais da Vila de Itaúnas no Deck do Rio Itaúnas.

20h – Cordel do amor sem fim (Cia de Teatro Popular Encenação) na Praça Central.

22h – Cine gastronomia com o filme “O tempero da Vida” com degustação de pratos no valor de R$60, no Restaurante Sapucaia.

Reservas (11) 94840-1622 / (27) 99909-8562

22h – Show com André Máximo no Crepe Sampa Groove.

09/09 (sexta-feira)

18h – Aula Show de Gastronomia com o Chef Roberto.

19h – Aula show de gastronomia com o Chef Thiago Cotta, do Instituto Panela de Barro.

20h – Teatro de Rua “Benedita de Catita – Conta a Lenda da Praga do Padre”.

22h – Show com Marcos Bifão.

Local: Praça Central

19h – Grupo Reis de Boi de Itaúnas na Pizzaria Cazuá

20h – Jantar Antônio Benjamim.

23h – Eternizando o Samba de Raiz na Casa de Forró no Crepe Sampa Groove

0h – Forró Pé de Serra nas Casas de Forró

10/09 (sábado)

12h – Churrasco de frutos no Espaço Gourmet KA 347

Reservas: (27) 3762-5290 / (27) 99513-2886

R$ 120 (ingressos limitados)

14h – Cerveja na Praça

16h – Ciclo gastronômico

16h – Aula show de gastronomia com o Chef Polo Mares

17h – Aula show kids com a Chef Cynthia Amorim

18h – Teatro de Rua “Ser da Mata”

19h – Apresentação regional com jongo de Itaúnas.

19h30 – Aula show de gastronomia com o Chef Alessandro Eller

21h – Música com MBtrio

Local: Praça Central

23h – Projeto eternizando o Samba de Raiz no Crepe Sampa Groove

0h – Forró Pé de Serra nas Casas de Forró

11/09 (domingo)

13h – Apresentação musical na Praça Central

16h – Aula show de gastronomia com o Chef Itamar

Maiores informações:

Facebook: Itaúnas & Sabores

(27) 99848-6795 – Éolo – AETI

Fonte: Secretaria de Estado de Turismo.