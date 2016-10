Você é um líder transformador? Participe do Café de Negócios nesta quinta-feira (27) e descubra

Por Glenda Machado em 25 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

“Conectar pessoas, parceiros de negócios, concorrentes potenciais com um único objetivo: transformar”, foi com essa fala que o palestrante da vez do Café de Negócios Relaciono, Pedro Nery, descreveu o conceito do evento que acontece nesta quinta-feira (27), no Hotel Porto do Sol, Praia do Morro, à partir das 7h30. Com o tema “Liderança Transformadora” a manhã promete mostrar aos participantes os cinco critérios que caracterizam um líder transformador.

Segundo o palestrante que é especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Consultor Organizacional e Sócio da Marco Contabilidade, Pedro Nery, o encontro que acontece mensalmente, promove um debate positivo entre as pessoas. “Vamos realizar uma conexão positiva entre líderes, gestores, parceiros de negócios. O café é sempre um momento positivo para as pessoas. Eu mesmo já fiz contatos e clientes potenciais. E essa pode ser uma oportunidade para você”, disse.

O palestrante também tem um canal no facebook que se chama “Gestão de Sucesso” (clique aqui e acesse a página do Pedro Nery) onde ele compartilha técnicas e conteúdos gratuitos sobre gestão empresarial, como sacadas de liderança, estratégia, vendas, finanças e gestão de pessoas. “O meu objetivo é ajudar os empreendedores, gestores e líderes a alcançar o seu sucesso, seja a abundância financeira, mais tempo com a família, reconhecimento ou realização profissional, através de boas práticas de gestão”, completou Nery.

Aberto ao público, é um investimento de R$ 25. A expectativa é receber até 60 profissionais lideres e empresários. Buscar novas oportunidades, trocar experiências, tirar dúvidas e se aconselhar são formas de encontrar alternativas para se consolidar no mercado. O café é uma realização da Relaciono em parceria com o apoio do Escritório de Advocacia Oliveira Campos, Folha da Cidade, Hotel Porto do Sol, Curso França Junior e Albergaria consultoria Ltda.

Se você ficou interessado em participar, é só entrar em contato pelos telefones (27) 9 99957-9535 / 3299-3402 ou acessar o site www.relaciono.com.

Serviço

Café de Negócios Relaciono

Dia: 27/10/2016

Horário: 7h30 às 9h50

Local: Hotel Porto do Sol, Praia do Morro.