Você paga suas contas em dia? Participe do cadastro positivo e ganhe benefícios

Por Lívia Rangel em 24 de agosto de 2016 / Destaque, Economia, Geral, Guarapari

Se o mau pagador tem um cadastro que faz uma série de restrições, porque o bom pagador também não pode ter um cadastro que te ofereça benefícios? Esse cadastro na verdade já existe desde 2011. Foi instituído pela lei federal 12.414. Mas a maioria ainda não conhece. Guarapari, inclusive, faz parte do programa há dois anos. Porém, de um universo de 80 mil CPF ativos no município, hoje apenas seis mil constam no cadastro positivo.

E quem não quer ter taxas de juros menores e prazos mais longos? Para àquele que paga suas contas em dia é super fácil. “O consumidor precisa autorizar a abertura do seu cadastro mediante preenchimento e assinatura do termo de adesão para que o seu histórico seja disponibilizado às instituições financeiras e empresas credenciadas junto ao SPC Brasil”, explica o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Guarapari, Aguinaldo Ferreira.

Mas para isso, a pessoa precisa pagar suas contas em dia como água, luz, esgoto, gás, telefone, assistência médica e odontológica, internet, TV por assinatura, escola, cartões. “O cadastro pode beneficiar tanto pessoa física como jurídica na obtenção de financiamentos e empréstimos, redução de juros e melhoria dos prazos para a realização de compras”, destaca o superintendente da CDL Aguinaldo. Ficou interessado? Passe na sede da CDL e faça o seu cadastro. A participação é totalmente gratuita.