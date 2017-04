Você se sente seguro com as câmeras de videomonitoramento?

Por Glenda Machado em 11 de abril de 2017 / Destaque, Segurança

Praça da paz recebe novamente atos de vandalismo, furtos constantes na orla da Praia do Morro, assaltos na região norte e veículos roubados no centro. Esses são alguns dos problemas de segurança pública que a população enfrenta na cidade. Além do serviço de patrulhamento da Polícia Militar, outro mecanismo utilizado para inibir possíveis ações criminosas são as câmeras de videomonitoramento. Mas afinal, você se sente seguro como esse sistema?

Atualmente o município conta com 80 câmeras para o sistema de vigilância, operados por uma equipe em uma central de monitoração. Só que apenas 65 funcionam normalmente. Esse é um dos desconfortos de uma moradora do bairro Praia do Morro que não se sente segura com a vigilância. “Nós sabemos que algumas câmeras não funcionam aqui. Fico com medo de dar um volta da na orla. Até hoje não se sabe quem depredou o monumento da Praça da Paz, e posso falar, ninguém vai saber. Eu só pergunto uma coisa: onde estão as câmeras?”, disse Aparecida Santo.

Os principais pontos monitorados pelo sistema são: Centro, Praia do Morro, São Gabriel, Meaípe, Bela Vista, Região de Nova Guarapari (Enseada Azul: Praia da Bacutia, Peracanga, Guaiburra), Santa Mônica, Perocão e Setiba. Esses três últimos bairros, são de acordo com um relatório divulgado pela PM, os que mais possuem incidências de furtos e roubos. E quem conta isso com propriedade é o comerciante Arlindo José. Ele já foi vítima de assalto a mão armada por mais de cinco vezes. “Já perdemos as contas de quantas vezes meu comércio foi alvo de criminosos. É uma pena não podermos contar com o videomonitoramento para identificar as pessoas. Por isso tratei de instalar minhas próprias câmeras”, explicou.

A Secretaria Municipal de Fiscalização informou que o número de câmeras é variável, pois podem constar problemas no sistema elétrico e até mesmo uma chuva pode atrapalhar. De acordo com o órgão quando alguma câmera apresenta problema, a manutenção é de responsabilidade do Governo do Estado. “Hoje, 11 de abril, o sistema possui 65 câmeras em pleno funcionamento em toda a cidade e 15 já estão em manutenção e vão voltar a funcionar em breve.”

A prefeitura diz ainda que o sistema tem sido eficaz, uma vez que, desde a sua implantação, em 2015, as câmeras flagraram 3623 ocorrências, de natureza variada, como roubo de veículo, dano ao patrimônio, furto e assalto em via pública. Além disso, o município tem estudado medidas para melhorar o sistema e criar um link direto para a Polícia Civil e a Militar visualizarem as imagens de dentro da delegacia e do batalhão.