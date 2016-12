Voo panorâmico de helicóptero é novidade no verão de Guarapari

Por Gabriely Sant'Ana em 28 de dezembro de 2016 / Destaque, Turismo

Guarapari é uma cidade linda vista de qualquer ângulo, mas de cima a paisagem é ainda mais especial. Para quem nutre o sonho de ver a cidade Saúde das alturas, a boa notícia é que agora é possível fazer voos panorâmicos de helicóptero, partindo da Pedra do Siribeira. Os trajetos variam de 3 a 8 minutos e contemplam vários pontos turísticos, como a Orla do Centro, a Praia do Morro ou a Enseada Azul.

“Estes são os principais pacotes, mas o passageiro pode combinar a viagem que desejar. Por exemplo, nesta terça-feira, levei um cliente e sua filha para conhecerem a Ilha da Escalvada”, explica o empresário Nacib Junior, que trouxe a novidade a partir de uma parceria entre as companhias Helicom e Helicopteross, de Ribeirão Preto.

Segundo ele, na modalidade turística, os voos podem ser feitos até o Morro do Moreno, em Vila Velha, no sentido Norte ou até Marataízes, no sentido Sul. “Os valores variam de acordo com o tempo estimado de viagem”.

A expectativa do empresário é realizar de 10 a 15 voos por dia durante a alta temporada. A lotação máxima é de três tripulantes, além do piloto. “Esse projeto foi estruturado por um ano, tenho todas as autorizações necessárias e o nosso objetivo é qualificar o turismo, trazer algo que era inédito e agradar não só os turistas, mas os moradores que sempre sonharam em conhecer a cidade do alto. Inicialmente, vamos fazer os voos até o dia 07 de março, mas dependendo do movimento, podemos estender esse prazo”, afirma.

Táxi aéreo. São duas aeronaves em operação: uma com ponto de decolagem na Pedra do Siribeira, no Centro e que realiza os voos panorâmicos, e outra no aeroporto municipal, voltada exclusivamente para táxi aéreo. Neste caso, as viagens podem ser mais longas: em todo o território capixaba ou até as divisas com os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os helicópteros são do modelo Robson 44, fabricado nos Estados Unidos. “Eles seguem os mais altos padrões de segurança e têm autonomia para voar até 300 km, sem precisar abastecer. É o suficiente para ir até a cidade do Rio de Janeiro”, compara Nacib.

CONFIRA!

VOOS PANORÂMICOS DE HELICÓPTERO

Ponto de partida: Pedra do Siribeira, Centro

Pagamento: à vista ou no cartão de crédito (aceita as principais bandeiras)

Classificação: a partir de 8 anos de idade

Contatos: 9 99691-7543

Táxi aéreo: a combinar no Aeroporto Municipal