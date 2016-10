Votação rápida, ruas limpas e resultado deve sair antes das 20h

Diferente de eleições passadas, neste ano a votação está rápida, as ruas estão limpas e o resultado deve sair antes das 20h. Essa é a avaliação até o momento pela Justiça Eleitoral de Guarapari.

“Denúncias de propagandas irregulares chegam ao longo do dia, mas ainda não temos nada confirmado. Até o último levantamento ninguém foi encaminhado para a delegacia. Está sendo uma eleição tranquila, calma e rápida, resultado de um trabalho eficaz e sério”, disse a juíza eleitoral da Comarca de Guarapari, Fernanda Correa Martins.

Outro destaque desta votação são as ruas limpas sem os típicos “santinhos” jogados pelo chão. “O Ministério Público fez uma notificação recomendatória aos partidos e coligações que entregassem o material de sobra da campanha ontem à noite. O pedido foi aderido e todo o material foi doado à Asscamarg”, conta a juíza.

Neste ano, também não houve problemas sérios com as urnas. “Só no começo, quando ligaram os equipamentos, que teve problema com uma urna. Mas os técnicos foram acionados e foi logo resolvido. Fora isso nenhum incidente”, destaca.

A Justiça Eleitoral acredita que o resultado deve sair antes mesmo das 20h. “É difícil precisar, por causa da chuva e dos votos do interior. Mas sempre foi rápido aqui no município. A expectativa é que acabe cedo”.

Faltando duas horas para encerrar a votação, lembre-se o que pode ser caracterizado como propaganda irregular. “Não pode a chamada ‘boca de urna’, nem aglomeração de pessoas, não pode distribuir ‘santinhos’, nem pedir voto. A manifestação permitida é silenciosa e individual, como um broche, um adesivo ou votar segurando uma bandeira sem balançar”, explica a juíza. Caso contrário é passível de multa e até prisão.