Votava no Costa e Silva ou no Lúcia Sasso? Confira os novos endereços das sessões

Por em 28 de setembro de 2016   /   Destaque, Eleições 2016, Política   /   Comments
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titulo-eleitoralNeste domingo, 02 de outubro, é dia de separar o título de eleitor e um documento de identidade para ir às urnas escolher o novo prefeito e vereadores de Guarapari.

Muita gente sabe de cor o seu endereço de votação. Mas o que acontece com as pessoas que votavam em locais hoje desativados, como na Escola Costa e Silva e Lúcia Sasso Bandeira?

Para estes locais, a justiça eleitoral elegeu dois endereços provisórios. As 12 sessões eleitorais do Costa e Silva irão funcionar no Cedtec, na Praia do Morro, enquanto que as três sessões da escola Lúcia Sasso foram transferidas para a Faculdade Pitágoras.

Ao todo, Guarapari conta com 67 locais de votação, contabilizando 285 sessões eleitorais. Confira abaixo a lista com todos os endereços e exerça seu direito democrático no dia 02. As sessões estarão abertas das 8h às 17 horas.

LOCAL                                   ENDEREÇO                  BAIRRO                             SESSÃO
ESCOLA DE GUARAPARI (ESCOLA NORMAL) R. JOAQUIM DA SILVA LIMA, 58 CENTRO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 113
SIRIBEIRA CLUB R. SILVA MELO, 02 CENTRO 7, 8, 246
ESCOLA DR. SILVA MELLO (POLIVALENTE) RUA HORACIO SANTANA, 155 PARQUE DA AREIA PRETA 9, 10, 11, 12, 13, 189
ESCOLA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA QD. 19 – LOTE 25 ADALBERTO SIMÃO NADER 132, 138, 149, 158, 176, 193, 225, 262
ESCOLA NOSSA SENHORA DA PENHA R. PRINCIPAL CABEÇA QUEBRADA 129
ESCOLA BENEDITA MARTINS DE SOUZA R. OTÁVIO DOS SANTOS, S/ N IPIRANGA 14, 15, 16, 17, 18, 134, 147, 170, 184, 218, 252
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GUARAPARI R. SÃO JOSÉ, S/ N CENTRO 19, 125, 264
ESCOLA ZENÓBIA LEÃO R. FERNANDO DE ABREU OLARIA 20, 21, 22, 126, 142
ESCOLA  JOVENTINA SIMÕES R. CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, S/ N OLARIA 23, 116, 280
ESCOLA ANGÉLICA PAIXÃO AV. ASSIS HONAIDAN, S/ N MUQUIÇABA 24, 25, 26, 27, 28, 29, 159, 284
ESCOLA IGNEZ MASSAD COLA RUA LINO PINTO DA SILVA, 02 ITAPEBUSSU 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 135, 143, 160, 191
ESCOLA  ZULEIMA FORTES FARIA AV. ANTÔNIO GUIMARÃES, S/ N ITAPEBUSSU 40, 41, 42, 115, 124, 145, 230, 263
INSTITUTO EDUCACIONAL JESUS MENINO R. SANTANA DO IAPÓ,  233 MUQUIÇABA 43, 44, 45, 112, 190, 210, 221
CEDTEC – TEMPORÁRIO (ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA) RUA JOSIAS CERUTI, 375 PRAIA DO MORRO 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 144, 150
ESCOLA LYRA RIBEIRO DOS SANTOS R. VALTRUDE ALVES ROSA, S/ N KUBITSCHEK 57, 58, 59, 117, 137, 163, 181, 223
JARDIM DE INFÂNCIA ACLE ZOUAIN AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, SN KUBITSCHEK 60, 61, 62, 241, 260
ESCOLA MARIA RAMALHETE CORREA R. CARLOS LINDENBERG, S/ N COROADO 63, 64, 65, 118, 141, 156, 180, 226
ESCOLA LEANDRO ESCOBAR R. MANOEL ALVARENGA, S/ N PEROCÃO 66, 67, 68, 133, 157
ESCOLA FRANCISCO ARAUJO LOTEAMENTO SANTA IZABEL, S/ N PEROCÃO 69, 123, 140, 151, 164, 185, 196
ESCOLA CELITA BASTOS GARCIA AV. SALINAS UNA 74, 119, 148, 174, 192
ESCOLA DE CAMPO GRANDE R. PRINCIPAL, S/ N CAMPO GRANDE 75
ESCOLA  MANOEL ROSINDO DA SILVA AV. SANTANA MEAÍPE 76, 77, 110, 120, 152, 167
ESCOLA LUCIO ROCHA DE ALMEIDA R. PRINCIPAL NOVA GUARAPARI 78, 165, 278
ESCOLA LOURENÇO BRAMBATI R. PRINCIPAL BUENOS AIRES 79
ESCOLA MARIA VELOSO CALMON R. PRINCIPAL, S/ N CAMURUGI 80, 81, 146, 177, 254
ESCOLA  MARIA LINO RAMOS BR 101 RIO GRANDE 82, 83, 85
ESCOLA DALZIRA MERIGUETTE MERIZIO R. PRINCIPAL, S/ N RIO GRANDE 84
CENTRO DOS LAVRADORES DE BAÍA NOVA R. PRINCIPAL BAHIA NOVA 86, 130
IGREJA CATOLICA DE RIO CALÇADO R. PRINCIPAL, S/N RIO CALÇADO 87, 88
ESCOLA ARLINDO GOBBI R. PRINCIPAL TODOS OS SANTOS 89, 90, 91
ESCOLA JOÃO LIMA DA CONCEIÇÃO R. PRINCIPAL SAMAMBAIA 128, 178
ESCOLA DE SÃO MIGUEL R. PRINCIPAL, S/ Nº SÃO MIGUEL 92, 93
ESCOLA  RIO CLARO R. PRINCIPAL RIO CLARO 94, 95, 96, 186
ESCOLA CLERIO BELO LYRA R. PRINCIPAL BARRO BRANCO 97, 131
ESCOLA AMARELOS R. PRINCIPAL, S/ N AMARELOS 98, 99, 100, 155, 172
ESCOLA IGUAPE R. PRINCIPAL IGUAPE 101, 102
ESCOLA CÂNDIDA SOARES MACHADO R. VILAS BOAS, S/ N NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 103, 166, 238
ESCOLA DARCY RIBEIRO SÃO TOMÉ, S/ N SÃO JOSÉ 104, 127, 188, 224, 240, 251, 266
ESCOLA JORGE BOUERI SOBRINHO R. PRINCIPAL, S/ N BELA VISTA 105, 136, 153, 168, 175, 187, 205, 227, 255, 283
ESCOLA SINGULAR DE SÃO JOÃO DO JABOTI R. PRINCIPAL, S/ Nº SÃO JOÃO DO JABOTI 106
ESCOLA BOA ESPERANÇA R. PRINCIPAL BOA ESPERANCA 108
ESCOLA RUI BARBOSA R. EPAMINONDAS DE ALMEIDA, 480 OLARIA 109, 202
ESCOLA EMÍLIA ANA DE LYRIO R. PRINCIPAL PORTO GRANDE 111
ESCOLA PEDRO ANTÔNIO WANDEKOKEN ARRAIL DO JABOTI ARRAIAL DO JABOTI 122
SALÃO COMUNITÁRIO DE TAQUARA DO REINO PRAÇA PRINCIPAL TAQUARA DO REINO 121
UNIDADE DE SAUDE RECANTO DA SEREIA AV. GOIANA, 100 PRAIA DO SOL 179, 229
ESCOLA ADALGIZA FERNANDES MARVILA RUA PROJETADA CONDADOS 195, 247
ESCOLA JOÃO BATISTA CELESTINO ROD. MANOEL LOIOLA, 477 VILAGE DO SOL 198, 239, 282
ESCOLA ANA COUTINHO DE ALMEIDA R. PRINCIPAL, S/ Nº ANDANO 200
ESCOLA FLORISBELA LINO BANDEIRA ROD. DO SOL, 1893 AEROPORTO 199, 216, 222, 244, 258, 274
FACULDADE PITÁGORAS – TEMPORÁRIO (ESCOLA LUCIA SASSO BANDEIRA) ROD. JONES SANTOS NEVES, 1000 LAGOA FUNDA 201, 242, 277
ESCOLA ELIZIÁRIO LOURENÇO DIAS – CAIC AV. CARLOS LINDEMBERG, S/ N INDEPENDÊNCIA 206, 228, 257
ESCOLA ORMI LOUREIRO ALMEIDA R. PROJETADA LAMEIRÃO 203
ESCOLA MARINALVA ARAGÃO AMORIM R. GIRASSOL – PERTO DO BENGE SANTA MÔNICA 209, 219, 231, 248, 265, 275
CENTRO COMUNITÁRIO SANTA LUZIA ALTO BAHIA NOVA, S/ Nº ALTO BAHIA NOVA 208
IGREJA CATÓLICA SÃO SEBASTIÃO RUA PRINCIPAL, S/N PALMEIRAS 212
COLÉGIO MAXIME R. MANOEL LOPES GOMIDE, 01 MUQUIÇABA 161, 162, 171, 173, 182, 207, 211, 268
IGREJA BATISTA DE SETIBA R. CINCO DE FEVEREIRO, S/ N SETIBA 217
ESCOLA ZILNETE PEREIRA GUIMARÃES RUA VENEZA, 135 PRAIA DO MORRO 55, 139, 183, 197, 204, 220, 232, 245, 250, 256, 261, 269, 271, 281
ESCOLA EUGENIA DEOCLÉCIO BORGES RUA DO CAMPO, N 55 UNA 233, 236, 259
ESCOLA ROSA SIMÕES DE ALMEIDA ALAMEDA CASSIANO SIMÕES, 98 JABARAI 70, 71, 72, 73, 114, 154, 169, 194, 213, 214, 215, 243, 253, 272
IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS RUA DONÁRIO DE JESUS, 302 MEAÍPE 234
ESCOLA  ANA ROCHA LYRA PRAÇA ANTÔNIO JORGE, S/N MUQUIÇABA 235, 249, 267, 279
ESCOLA OTÁVIO PINTO RIBEIRO RUA PRINCIPAL, S/N JABOTICABA 237
ESCOLA OTACILIA BORGES FIGUEIREDO AVENIDA SALVADOR PEÇANHA S/N KUBITSCHEK 270
CDPG – CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI RODOVIA DO SOL, CONTORNO ARGILANO DÁRIO, KM 51,3 MAXINDA 285
ESCOLA MARIA MARTA DALLA HUARCAYA AV. PERNAMBUCO, 210 SÃO GABRIEL 273, 276

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