Votava no Costa e Silva ou no Lúcia Sasso? Confira os novos endereços das sessões

Neste domingo, 02 de outubro, é dia de separar o título de eleitor e um documento de identidade para ir às urnas escolher o novo prefeito e vereadores de Guarapari.
Muita gente sabe de cor o seu endereço de votação. Mas o que acontece com as pessoas que votavam em locais hoje desativados, como na Escola Costa e Silva e Lúcia Sasso Bandeira?
Para estes locais, a justiça eleitoral elegeu dois endereços provisórios. As 12 sessões eleitorais do Costa e Silva irão funcionar no Cedtec, na Praia do Morro, enquanto que as três sessões da escola Lúcia Sasso foram transferidas para a Faculdade Pitágoras.
Ao todo, Guarapari conta com 67 locais de votação, contabilizando 285 sessões eleitorais. Confira abaixo a lista com todos os endereços e exerça seu direito democrático no dia 02. As sessões estarão abertas das 8h às 17 horas.
LOCAL ENDEREÇO BAIRRO SESSÃO
|ESCOLA DE GUARAPARI (ESCOLA NORMAL)
|R. JOAQUIM DA SILVA LIMA, 58
|CENTRO
|1, 2, 3, 4, 5, 6, 113
|SIRIBEIRA CLUB
|R. SILVA MELO, 02
|CENTRO
|7, 8, 246
|ESCOLA DR. SILVA MELLO (POLIVALENTE)
|RUA HORACIO SANTANA, 155
|PARQUE DA AREIA PRETA
|9, 10, 11, 12, 13, 189
|ESCOLA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA
|QD. 19 – LOTE 25
|ADALBERTO SIMÃO NADER
|132, 138, 149, 158, 176, 193, 225, 262
|ESCOLA NOSSA SENHORA DA PENHA
|R. PRINCIPAL
|CABEÇA QUEBRADA
|129
|ESCOLA BENEDITA MARTINS DE SOUZA
|R. OTÁVIO DOS SANTOS, S/ N
|IPIRANGA
|14, 15, 16, 17, 18, 134, 147, 170, 184, 218, 252
|PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE GUARAPARI
|R. SÃO JOSÉ, S/ N
|CENTRO
|19, 125, 264
|ESCOLA ZENÓBIA LEÃO
|R. FERNANDO DE ABREU
|OLARIA
|20, 21, 22, 126, 142
|ESCOLA JOVENTINA SIMÕES
|R. CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, S/ N
|OLARIA
|23, 116, 280
|ESCOLA ANGÉLICA PAIXÃO
|AV. ASSIS HONAIDAN, S/ N
|MUQUIÇABA
|24, 25, 26, 27, 28, 29, 159, 284
|ESCOLA IGNEZ MASSAD COLA
|RUA LINO PINTO DA SILVA, 02
|ITAPEBUSSU
|30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 135, 143, 160, 191
|ESCOLA ZULEIMA FORTES FARIA
|AV. ANTÔNIO GUIMARÃES, S/ N
|ITAPEBUSSU
|40, 41, 42, 115, 124, 145, 230, 263
|INSTITUTO EDUCACIONAL JESUS MENINO
|R. SANTANA DO IAPÓ, 233
|MUQUIÇABA
|43, 44, 45, 112, 190, 210, 221
|CEDTEC – TEMPORÁRIO (ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA)
|RUA JOSIAS CERUTI, 375
|PRAIA DO MORRO
|46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 144, 150
|ESCOLA LYRA RIBEIRO DOS SANTOS
|R. VALTRUDE ALVES ROSA, S/ N
|KUBITSCHEK
|57, 58, 59, 117, 137, 163, 181, 223
|JARDIM DE INFÂNCIA ACLE ZOUAIN
|AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, SN
|KUBITSCHEK
|60, 61, 62, 241, 260
|ESCOLA MARIA RAMALHETE CORREA
|R. CARLOS LINDENBERG, S/ N
|COROADO
|63, 64, 65, 118, 141, 156, 180, 226
|ESCOLA LEANDRO ESCOBAR
|R. MANOEL ALVARENGA, S/ N
|PEROCÃO
|66, 67, 68, 133, 157
|ESCOLA FRANCISCO ARAUJO
|LOTEAMENTO SANTA IZABEL, S/ N
|PEROCÃO
|69, 123, 140, 151, 164, 185, 196
|ESCOLA CELITA BASTOS GARCIA
|AV. SALINAS
|UNA
|74, 119, 148, 174, 192
|ESCOLA DE CAMPO GRANDE
|R. PRINCIPAL, S/ N
|CAMPO GRANDE
|75
|ESCOLA MANOEL ROSINDO DA SILVA
|AV. SANTANA
|MEAÍPE
|76, 77, 110, 120, 152, 167
|ESCOLA LUCIO ROCHA DE ALMEIDA
|R. PRINCIPAL
|NOVA GUARAPARI
|78, 165, 278
|ESCOLA LOURENÇO BRAMBATI
|R. PRINCIPAL
|BUENOS AIRES
|79
|ESCOLA MARIA VELOSO CALMON
|R. PRINCIPAL, S/ N
|CAMURUGI
|80, 81, 146, 177, 254
|ESCOLA MARIA LINO RAMOS
|BR 101
|RIO GRANDE
|82, 83, 85
|ESCOLA DALZIRA MERIGUETTE MERIZIO
|R. PRINCIPAL, S/ N
|RIO GRANDE
|84
|CENTRO DOS LAVRADORES DE BAÍA NOVA
|R. PRINCIPAL
|BAHIA NOVA
|86, 130
|IGREJA CATOLICA DE RIO CALÇADO
|R. PRINCIPAL, S/N
|RIO CALÇADO
|87, 88
|ESCOLA ARLINDO GOBBI
|R. PRINCIPAL
|TODOS OS SANTOS
|89, 90, 91
|ESCOLA JOÃO LIMA DA CONCEIÇÃO
|R. PRINCIPAL
|SAMAMBAIA
|128, 178
|ESCOLA DE SÃO MIGUEL
|R. PRINCIPAL, S/ Nº
|SÃO MIGUEL
|92, 93
|ESCOLA RIO CLARO
|R. PRINCIPAL
|RIO CLARO
|94, 95, 96, 186
|ESCOLA CLERIO BELO LYRA
|R. PRINCIPAL
|BARRO BRANCO
|97, 131
|ESCOLA AMARELOS
|R. PRINCIPAL, S/ N
|AMARELOS
|98, 99, 100, 155, 172
|ESCOLA IGUAPE
|R. PRINCIPAL
|IGUAPE
|101, 102
|ESCOLA CÂNDIDA SOARES MACHADO
|R. VILAS BOAS, S/ N
|NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
|103, 166, 238
|ESCOLA DARCY RIBEIRO
|SÃO TOMÉ, S/ N
|SÃO JOSÉ
|104, 127, 188, 224, 240, 251, 266
|ESCOLA JORGE BOUERI SOBRINHO
|R. PRINCIPAL, S/ N
|BELA VISTA
|105, 136, 153, 168, 175, 187, 205, 227, 255, 283
|ESCOLA SINGULAR DE SÃO JOÃO DO JABOTI
|R. PRINCIPAL, S/ Nº
|SÃO JOÃO DO JABOTI
|106
|ESCOLA BOA ESPERANÇA
|R. PRINCIPAL
|BOA ESPERANCA
|108
|ESCOLA RUI BARBOSA
|R. EPAMINONDAS DE ALMEIDA, 480
|OLARIA
|109, 202
|ESCOLA EMÍLIA ANA DE LYRIO
|R. PRINCIPAL
|PORTO GRANDE
|111
|ESCOLA PEDRO ANTÔNIO WANDEKOKEN
|ARRAIL DO JABOTI
|ARRAIAL DO JABOTI
|122
|SALÃO COMUNITÁRIO DE TAQUARA DO REINO
|PRAÇA PRINCIPAL
|TAQUARA DO REINO
|121
|UNIDADE DE SAUDE RECANTO DA SEREIA
|AV. GOIANA, 100
|PRAIA DO SOL
|179, 229
|ESCOLA ADALGIZA FERNANDES MARVILA
|RUA PROJETADA
|CONDADOS
|195, 247
|ESCOLA JOÃO BATISTA CELESTINO
|ROD. MANOEL LOIOLA, 477
|VILAGE DO SOL
|198, 239, 282
|ESCOLA ANA COUTINHO DE ALMEIDA
|R. PRINCIPAL, S/ Nº
|ANDANO
|200
|ESCOLA FLORISBELA LINO BANDEIRA
|ROD. DO SOL, 1893
|AEROPORTO
|199, 216, 222, 244, 258, 274
|FACULDADE PITÁGORAS – TEMPORÁRIO (ESCOLA LUCIA SASSO BANDEIRA)
|ROD. JONES SANTOS NEVES, 1000
|LAGOA FUNDA
|201, 242, 277
|ESCOLA ELIZIÁRIO LOURENÇO DIAS – CAIC
|AV. CARLOS LINDEMBERG, S/ N
|INDEPENDÊNCIA
|206, 228, 257
|ESCOLA ORMI LOUREIRO ALMEIDA
|R. PROJETADA
|LAMEIRÃO
|203
|ESCOLA MARINALVA ARAGÃO AMORIM
|R. GIRASSOL – PERTO DO BENGE
|SANTA MÔNICA
|209, 219, 231, 248, 265, 275
|CENTRO COMUNITÁRIO SANTA LUZIA
|ALTO BAHIA NOVA, S/ Nº
|ALTO BAHIA NOVA
|208
|IGREJA CATÓLICA SÃO SEBASTIÃO
|RUA PRINCIPAL, S/N
|PALMEIRAS
|212
|COLÉGIO MAXIME
|R. MANOEL LOPES GOMIDE, 01
|MUQUIÇABA
|161, 162, 171, 173, 182, 207, 211, 268
|IGREJA BATISTA DE SETIBA
|R. CINCO DE FEVEREIRO, S/ N
|SETIBA
|217
|ESCOLA ZILNETE PEREIRA GUIMARÃES
|RUA VENEZA, 135
|PRAIA DO MORRO
|55, 139, 183, 197, 204, 220, 232, 245, 250, 256, 261, 269, 271, 281
|ESCOLA EUGENIA DEOCLÉCIO BORGES
|RUA DO CAMPO, N 55
|UNA
|233, 236, 259
|ESCOLA ROSA SIMÕES DE ALMEIDA
|ALAMEDA CASSIANO SIMÕES, 98
|JABARAI
|70, 71, 72, 73, 114, 154, 169, 194, 213, 214, 215, 243, 253, 272
|IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS
|RUA DONÁRIO DE JESUS, 302
|MEAÍPE
|234
|ESCOLA ANA ROCHA LYRA
|PRAÇA ANTÔNIO JORGE, S/N
|MUQUIÇABA
|235, 249, 267, 279
|ESCOLA OTÁVIO PINTO RIBEIRO
|RUA PRINCIPAL, S/N
|JABOTICABA
|237
|ESCOLA OTACILIA BORGES FIGUEIREDO
|AVENIDA SALVADOR PEÇANHA S/N
|KUBITSCHEK
|270
|CDPG – CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE GUARAPARI
|RODOVIA DO SOL, CONTORNO ARGILANO DÁRIO, KM 51,3
|MAXINDA
|285
|ESCOLA MARIA MARTA DALLA HUARCAYA
|AV. PERNAMBUCO, 210
|SÃO GABRIEL
|273, 276