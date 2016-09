Votava no Costa e Silva ou no Lúcia Sasso? Confira os novos endereços das sessões

Neste domingo, 02 de outubro, é dia de separar o título de eleitor e um documento de identidade para ir às urnas escolher o novo prefeito e vereadores de Guarapari.

Muita gente sabe de cor o seu endereço de votação. Mas o que acontece com as pessoas que votavam em locais hoje desativados, como na Escola Costa e Silva e Lúcia Sasso Bandeira?

Para estes locais, a justiça eleitoral elegeu dois endereços provisórios. As 12 sessões eleitorais do Costa e Silva irão funcionar no Cedtec, na Praia do Morro, enquanto que as três sessões da escola Lúcia Sasso foram transferidas para a Faculdade Pitágoras.

Ao todo, Guarapari conta com 67 locais de votação, contabilizando 285 sessões eleitorais. Confira abaixo a lista com todos os endereços e exerça seu direito democrático no dia 02. As sessões estarão abertas das 8h às 17 horas.

LOCAL ENDEREÇO BAIRRO SESSÃO