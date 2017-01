Wesley Safadão e Bell Marques hoje na Pedreira

Pela primeira vez na Pedreira, Safadão vai realizar um show com um repertório recheado de grandes sucessos. “Camarote”, “Aquele 1%”, “Meu Coração deu PT”, “Solteiro de Novo” e “Jeito Safado” estão entre os hits do cearense que prometem embalar a noite dos capixabas.

Já Bell Marques vai trazer a turnê “Bell Marques – Só as antigas”. O ex-vocalista da banda “Chiclete com Banana” vai encantar a todos com músicas que marcaram gerações como “Se Me Chamar Eu Vou”, “Cara Caramba”, “Quero Chiclete”, “Ele Não Monta na Lambreta”, “Eu Fui Atrás De Um Caminhão”.

