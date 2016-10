Wesley Safadão e Bell Marques vão agitar Guarapari no Verão

Por Glenda Machado em 5 de outubro de 2016 / Cult, Destaque, Guarapari, Turismo

Ingressos para evento começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, dia 10, com preços promocionais.

Wesley Safadão já mandou avisar que está chegando. E, agora, a novidade é a participação de Bell Marques na festa que promete parar Guarapari, no dia 7 de janeiro. O encontro de dois grandes fenômenos da música, um do forró e outro do axé, e ainda a participação de Priscila Ribeiro, só pode resultar em duas coisas: muita diversão e um verão inesquecível.

O evento será realizado na Pedreira Adventure Park e a abertura dos portões está programada para as 21 horas. O espaço será dividido em quatro setores, sendo: pista, camarote Vip, camarote open bar e o Backstage, que será all inclusive. Para aqueles que já querem garantir presença nessa grande festa, fiquem atentos, os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro. Confira abaixo onde você pode garantir o seu.

Serviço

Data: 07/01

Atrações: Wesley Safadão, Bell Marques e Priscila Ribeiro

Local: Pedreira Adventure Park, Guarapari

Horário abertura dos portões: 21h

Classificação: 16 anos

Setores/valores (1º lote – promocional):

Pista meia – R$ 60,00

Camarote Vip – R$ 80,00

Camarote Open bar – R$ 170,00

Camarote Backstage (all inclusive) – R$ 300,00

Onde comprar: no site www.ticketmais.com.br ou

Grande Vitória

Lojas Konik – Shopping Boulevard, Shopping Mestre Álvaro, Shopping Praia da Costa, Shopping Vitória e Shopping Moxuara.

Guarapari

Loja Açaí Estação Tropical

Loja Jump Surf Street

Realização: Nelinho Produções