Zé Ramalho desembarca em Guarapari no novo espaço de eventos do Sesc

Por Glenda Machado em 28 de março de 2017 / Cult, Destaque

No feriado da Semana Santa, Guarapari ganha um novo espaço para espetáculos. A área de eventos VEM! Espetáculos, localizada no SESC, será inaugurada no dia 15 de abril, sábado de Aleluia, com o show da turnê de 40 anos do cantor Zé Ramalho. O local será um novo point da Cidade Saúde e, até o fim do ano, vai receber alguns eventos de destaque do cenário musical e teatral brasileiro, tanto para o público adulto quanto para o infanto-juvenil, e também será preparado um grande projeto de verão para o local.

O sócio proprietário da VEM! Eventos, Victor Baião, diz que o projeto surgiu após o sucesso dos espetáculos Valencianas e O Grande Encontro, realizados na Arena Vitória e no Multiplace Mais, respectivamente. “Vimos que o público da Grande Vitória e cidades próximas buscam cada vez mais eventos com a união de boa música, conforto e infraestrutura de qualidade, combinação esta que ainda vemos pouco no Estado”, afirma.

Victor diz ainda que o objetivo é levar desde apresentações musicais a peças infantis e stand-ups para a área de eventos em ocasiões especiais como em feriados e durante o verão.

Sobre a área de eventos VEM! Espetáculos

O SESC reúne hotel e parque aquático em um só lugar. A partir de abril, com a inauguração da área de eventos VEM! Espetáculos, o centro de turismo social e lazer de Guarapari passa a receber também grandes eventos comandados por atrações renomadas do cenário do entretenimento no Brasil.

O local será dividido em três setores, que, em suas nomenclaturas, farão referência às praias de Guarapari. Entre área em pé, mesas e cadeiras, o espaço conta com capacidade para 4 mil pessoas, dispondo de banheiros e bares com fácil acesso, além de estacionamento amplo para o público.

A área das mesas estará subdividida entre os setores Peracanga, Enseada e Virtudes. Os espectadores que estiverem neste setor terão entre as regalias: serviço de garçons, estacionamento gratuito para um carro por mesa, área de fumantes exclusiva e lugar marcado sem hora de chegada, além da visão privilegiada do palco.

As repartições do setor de cadeiras, por sua vez, levarão os nomes das praias do Morro, da Areia Preta e dos Namorados, e terão vista frontal do palco, além de lugar marcado.

Intitulada cidade saúde, a área em pé, por sua vez, terá, além da visão frontal do palco, espaço para quem curte dançar durante a apresentação.